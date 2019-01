San Antonio se tomó el Regional muy en serio

En tiempos en que la economía aprieta en demasía, a contracara, Villa San Antonio sacudió el mercado del fútbol salteño con la contratación de varios jugadores. El club capitalino adquirió el derecho de competir en el torneo Regional Federal Amateur, que comenzará el 27 de enero, al consagrarse campeón del ex Torneo Federal C, en su última edición; y tras la acordar la continuidad del DT Martín Martos salió en la búsqueda para armar un plantel competitivo y que de pelea.

Nombres como del arquero Mariano Maino, los volantes Leonardo Silveira y Claudio Ávalos, los delanteros Matías Vicedo y Gustavo Balvorín fueron confirmados por los directivos de la villa como las nuevas contrataciones. Pero también aparecieron otros jugadores del medio como Néstor Lucero y Patricio Luna, ambos de Cachorros y que fueron convencidos para cambiar de club, al menos, en esta competencia federal.

Mario Campos, Martín Chiaraviglio y Luis Velázquez, como los de mayor experiencia, vienen siendo parte de este proceso, junto con la nueva camada como, por ejemplo, Matías “Pitilo” Albornoz, un jugador de 14 años surgido de las inferiores que forma parte de este grupo de trabajo.

La pretemporada que ya se puso en marcha por el cuerpo técnico, que encabeza Martín Martos, se viene cumpliendo a rajatabla buscando la mejor forma física. Claro que a Martos, de acuerdo a las nuevas incorporaciones, lo que más le seduce es dar el paso a la preparación con fútbol, para ir armando las diferentes estrategias y la entidad de juego.

La dirigencia de la villa aún no bajó las persianas para la llegada de refuerzos, aunque se estima que si se presenta la oportunidad de sumar más jugadores estudiarían los casos.

San Antonio compartirá la zona 3 junto a Central Norte, Atlético Mitre, Los Cachorros, Atlético Peñarol y Olimpia Oriental del Valle de Lerma.

Por lo tanto sus dirigentes, cuerpo técnico y jugadores están a la espera de conocer el fixture correspondiente.