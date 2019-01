Salta ya palpita su único partido por el Torneo de Verano 2019

San Martín de Tucumán y Talleres de Córdoba serán los encargados de abrir el Torneo de Verano 2019 en Salta, en un certamen en el cual no se jugarán los clásicos de Primera.

Cabe destacar que otros cinco de los encuentros se llevarán a cabo en Mar del Plata, uno en Rosario y otro en Punta del Este.

En esta edición no se jugará el superclásico entre River y Boca por cuestiones de seguridad y todos los partidos serán a las 22.10.

El siguiente es el fixture del Torneo de Verano 2019:

11 de enero (Salta)

San Martín (T) - Talleres (C)

13 de enero (Rosario)

R. Central - Belgrano (C)

14 de enero (Mar del Plata)

Racing - Gimnasia LP

15 de enero (Punta del Este)

River - Nacional de Uruguay

16 de enero (Mar del Plata)

Boca - Unión de Santa Fe

18 de enero (Mar del Plata)

Independiente - Gimnasia LP

19 de enero (Mar del Plata)

Racing - Rosario Central

20 de enero (Mar del Plata)

Boca - Aldosivi

Venta de entradas

La Organización del Fútbol de Verano informó cómo será la venta de entradas para el amistoso.

Venta Online: A través de la Web de Autoentrada

Popular: $250

Menor: $150

Preferencial: $350

Venta presencial (día del partido): el viernes 11 a partir de las 14 se habilitarán las boleterías del estadio Padre Martearena.