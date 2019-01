Berruezo sobre el reclamo wichi: "Hay cuestiones políticas que tienen otro objetivo"

La ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Analía Berruezo, brindó esta mañana una conferencia de prensa para referirse al sistema educativo en escuelas con alumnos de comunidades originarias. Allí se refirió al reclamo de miembros de la comunidad de Misión Chaqueña que acampan en el centro de la ciudad para pedir el ascenso de una docente wichi a la dirección de la escuela de esa comunidad y sostuvo que "hay cuestiones políticas que tienen otro objetivo que no es solo el acenso de Ana Delia”, según reportó radio Aries.

La ministra Berruezo indicó que el 30 de noviembre del 2018 se jubiló el director del establecimiento después de 30 años de funciones en la escuela y a partir del 3 de diciembre se realizaron más de siete visitas de funcionarios del Gobierno provincial a la institución que estaba tomada, para evitar que se pierdan los días de clases. “En la visita que realicé a la comunidad en Embarcación el 28 de diciembre pasado, expliqué la imposibilidad de que se nombre a una persona que no cumpla con el orden de méritos que indica la normativa educativa vigente. No obstante, contamos en este momento con una Resolución que habilita a la docente al cargo de coordinación de lenguas indígenas, en el cual podrá trabajar junto a los 8 auxiliares bilingües que tiene la escuela, pero la comunidad y la docente no aceptaron”, sostuvo la ministra.

Por otro lado expresó que otra parte de la comunidad de Misión Chaqueña, incluidos el presidente y el cacique, no estuvieron de acuerdo con el reclamo realizado en Capital, ni con la designación de la docente como directora.

El sistema educativo

Berruezo informó hoy que más de 3.900 directivos, docentes y auxiliares fueron capacitados en Educación Intercultural Bilingüe y que el sistema educativo incluyó a 360 maestros auxiliares de los distintos niveles. También mencionó que 110 unidades educativas cuentan con auxiliares bilingües y 439 escuelas cuentan con población indígena.

Agregó que en el período 2011-2016 se concretaron nuevas ofertas secundarias rurales en 130 parajes, de los cuales el 96% corresponde a contextos indígenas.

La funcionaria también explicó que las escuelas que reciben atención de la Modalidad de Educación Intercultural Bilingüe (EIB), son aquellas que poseen población indígena tanto en contextos rurales como urbanos, de acuerdo a lo establecido por la Ley Provincial de Educación.

Indicó que se incorporaron docentes facilitadores indígenas bilingües (Auxiliar docente en cultura y lengua aborigen) para conformar la pareja pedagógica con el docente no indígena.