Francia trata de adivinar qué le dijo Hollande a Carla Bruni en el funeral de Jacques Chirac

El ex presidente se acercó a la ex primera dama y le dijo algo al oído. La ex top model abrió los ojos azorada e, incluso, resopló. El contenido de esa conversación se transformó en lo más comentado del país en las últimas 24 horas