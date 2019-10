El Gobierno “respetará” el fallo de la Corte Suprema y mantendría los beneficios

En la Casa Rosada no generó sorpresa el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que votó contra los decretos que firmó Mauricio Macri para eliminar el IVA en los alimentos de la canasta básica y subir el mínimo no imponible en Ganancias, en el marco de un paquete de medidas que tomó tras la dura derrota en las PASO para aliviar a la clase media. La decisión del Alto Tribunal ya había sido adelantada al Presidente la semana pasada por los principales operadores judiciales del oficialismo. Pero no por previsible, el fallo dejó de generar malestar: el ministro de Justicia, Germán Garavano, dijo al diario Clarín que el Ejecutivo "no comparte lo señalado" por los magistrados, aunque adelantó que "respetará el fallo" y "verá de qué manera" puede garantizar "de que no afecte a la población".

"El Poder Ejecutivo va a respetar el fallo, más allá de que no comparte lo señalado (por la Corte)", respondió el ministro al ser consultado, instantes después de que trascendiera la medida, con los votos de Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, los tres jueces a los que en el Gobierno acusan de integrar "una mayoría peronista".

Los magistrados les dieron la razón a los gobernadores de 15 provincias, que tras el anuncio que hizo Macri en la semana posterior a las primarias decidieron hacer presentaciones ante el Alto Tribunal para evitar perder esos fondos, clave para sus arcas. Se trata de Catamarca, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.

El costo fiscal de las medidas para las arcas provincias, según el cálculo que hicieron en el Gobierno, asciende a 30 mil millones de pesos anuales.

Garavano aseguró que el Gobierno por el momento no tiene previsto dar marcha atrás con su decisión de otorgar ese beneficio a la gente. "El Gobierno tiene un compromiso con la gente y se va a respetar. Las medidas se van a mantener, para cuidar a los argentinos y especialmente a los que menos tienen, que fueron los que se quiso cuidar cuando se tomaron estas medidas", amplió.

"No comparto el voto de la mayoría de los tres jueces ni la forma en que dispusieron esta medida cautelar, que no es clara en su aplicación práctica y tal vez pueda requerir algunas aclaratorias sobre su alcance", completó el ministro.

En la Casa Rosada expusieron que el planteo de los gobernadores -y la decisión de la Corte Suprema- no es inocente y deslizan que, más que un mensaje al Gobierno, se trata de una movida que apunta al futuro: podría afectar a Alberto Fernández, quien, de confirmarse los resultados de las PASO, deberá cubrir ese déficit como presidente electo.

En tanto, cerca del ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, aseguraron que ya se están "evaluando alternativas para cumplir con la cautelar y también cuidar el bolsillo de los argentinos". No obstante, recordaron que no fue el actual ministro quien dispuso estas medidas. En efecto, fue su antecesor, Nicolás Dujovne, cuando ya había puesto su renuncia a disposición del Presidente.

Ambas medidas, de todos modos, son transitorias. En rigor, la eliminación del IVA para los productos de la canasta básica regía hasta el 31 de diciembre, mientras que el decreto 561/19 fijó una reducción de un 50% de los anticipos que deben ingresar los autónomos por Ganancias "en los meses de octubre y diciembre" y la eximición "por septiembre" del impuesto integrado para los monotributistas.