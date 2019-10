Fernández: “Cristina Kirchner va a tener cero injerencia en el armado del Gabinete”

El candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, hizo esta mañana un repaso por el escenario político y cuestionó severamente al actual gobierno nacional por las políticas económicas que implementó. Además explicó el rol de Cristina Kirchner en la estructura que está conformando para su posible llegada a la Casa Rosada.

Al ser consultado sobre la participación de la ex jefa de Estado en el armado de su futuro (y eventual) gabinete, Fernández fue contundente: “Va a tener cero injerencia”, respondió en la entrevista que le realizó Luis Novaresio en radio La Red. “Es una pregunta recurrente, un tema que no me inquieta en lo más mínimo. Ahora, si la pregunta es si voy a trabajar con ella, es sí, porque es una mujer con 8 años de experiencia, y una dirigente de envergadura que puede ayudar mucho”, amplió.

Crisis económica

En relación a la situación del país, sobre todo en materia económica, puntualizó que el gobierno de Mauricio Macri "terminó con tres o cuatro precios de dólar, con el contado con liqui subiendo; hay un desbande muy grande. Lo único que le pedí cuando hablamos es que cuide las reservas y parece que lo hiciera adrede; está pérdiendo 100 millones de dólares diarios. Espero que dios no permita que siga haciendo lo que está haciendo”.

Durante otro pasaje de la entrevista, el ex jefe de Gabinete durante la gestión de Néstor Kirchner se refirió a Venezuela y un posible cambio en la política exterior de Argentina en el caso de ganar las elecciones. “El problema no es dónde está Argentina, si está o no en el grupo Lima, sino lo que dice. Uno puede estar allí y pedir que ayudemos a Venezuela a encontrar una salida y no promover una intervención como lo ha hecho una parte del grupo de Lima”, analizó.

En este sentido, amplió: “Hay que intentar que los venezolanos encuentren una salida, porque el informe de (Michelle) Bachelet, la cantidad de gente de emigró, dan cuenta de una situación crítica, que se potencia por un bloqueo espantoso que hace más difícil la situación. Si generan un bloqueo para generar hambre no vengan con ayuda humanitaria, es una canallada. Tenemos que hacer algo para que Venezuela recupere el diálogo, para que las instituciones funcionen y los venezolanos puedan volver a su país, por eso mi posición es parecida a la de México y Uruguay”.