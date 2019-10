Hernández aún no aseguró su continuidad

Sergio “Oveja” Hernández, entrenador del seleccionado argentino, señaló que no está asegurada su continuidad al frente del elenco nacional, a pesar de que su contrato “se renovó automáticamente hasta Tokio 2020”, debido a que en diciembre próximo habrá elecciones en la Confederación Argentina de básquetbol (CABB).

“Si bien mi contrato se renovó automáticamente hasta Tokio 2020 al clasificarnos, no dejo de tener en cuenta que hay elecciones en la CABB y eso podría ser un condicionante para la continuidad. Así que no quiero hablar como seguro entrenador olímpico, porque mucho va a depender de esa elección”, indicó.

En una entrevista con el diario Clarín y ante la consulta acerca de qué sería lo que lo dejaría afuera de Tokio 2020, Hernández dijo: “Seguro que iré a los Juegos si gana (Federico) Susbielles, porque fui elegido por él, tenemos una permanente relación, me encanta su gestión y a él le gusta la mía”.

En ese sentido el entrenador añadió: “Pero debo ser respetuoso si gana otra opción a la cual no le caiga bien o puede ser que a mí no me ilusione trabajar con esa gente. No me quiero poner aún en un lugar en el que no estoy ni hablar como el entrenador que irá a Tokio. Todo puede pasar”.

“Ojalá Susbielles siga varios años más, porque hizo una gestión espectacular, más allá de que hayamos llegado a la final del mundo. Todo lo que se fue consiguiendo tiene que ver con su gestión y su gente. Y habrá que seguir aprendiendo en el camino”, expresó.

Por otro lado, con respecto a la continuidad de Luis Scola para los juegos olímpicos de Tokio, Hernández remarcó que es un “líder” positivo para el grupo y como fue el post partido tras perder la final frente a España en el último Mundial.

“Ellos saben cómo pienso y tienen a Scola, no me necesitan a mí. Scola lleva a ver que se meten la medalla en el bolsillo. Nosotros lo hicimos aun perdiendo en México (Preolímpico de 2015) cuando perdimos la final con Venezuela, que debíamos haber ganado y éramos favoritos. Ahí nos pusimos la medalla y nos pusieron un sombrero mexicano, imagínate que te pongan un sombrero después de perder una final. Lo mismo hizo España con nosotros. Porque cuando terminó la final, nos sacaron de la cancha a los dos equipos y nos volvieron a llamar para la premiación. Y en esa zona mixta, había un grupo de jugadores más jóvenes españoles que celebraban con nosotros a unos metros y aparecieron Marc Gasol, Ricky Rubio y Rudy Fernández, los miraron y les dijeron ‘señores calladitos, a respetar que acá está Argentina‘”.