Mató a su padre tras enterarse de que abusaba de su hija de tres años

Desde hacía un tiempo que una niña de tres años sufría abusos sexuales en manos de su abuelo, un hombre de 72 años. El jueves por la noche, la pequeña víctima volvió a contarle a su madre, y esta vez también a su padre del calvario al que la sometía su abuelo.

Indignados, revisaron a la nena y el joven de 24 años, padre de la víctima e hijo del abusador, fue a buscarlo y se enfrentaron a machetazos y palazos. En el enfrentamiento, el hijo mató a su padre. Ayer el Ministerio Público Fiscal confirmó que el joven quedó detenido.

“Hace tiempo que este señor venía manoseando a mi hija, y ayer (por el jueves) la nena le contó a su papá lo que su abuelo hacía. Mi marido se puso muy mal, fue a reclamarle y se pusieron a pelear. Uno sacó un machete y el otro se defendió con un palo. Bueno mi marido sí lo golpeó al hombre con un palo en la cabeza y lo llevaron muy mal al hospital. Después nos enteramos que falleció. Ahora mi marido está detenido”, dijo a El Tribuno la madre de la niña abusada.

Cuando el padre de la menor se llenó de odio fue en busca de su progenitor, el sujeto de 72 años, hasta el fondo de la casa donde vivía. Tras el reclamo, el abuelo sacó un machete y le encestó al menos en seis oportunidades, provocando distintas lesiones en el cuerpo.

“Le pegó seis machetazos. Mi marido se defendió y en uno de los ataques pudo detener el golpe y le metió un palazo en la cabeza. Yo intenté separarlos pero lamentablemente estaba sola no había ningún vecino para ayudar”, relató la mujer.

En ese momento y tras alertar sobre lo que acontecía en la trágica noche en Orán, llamaron a la policía y también llegó una ambulancia. “Yo estaba con el señor hasta que se lo llevaron al hospital. Mi marido se asustó y se fue a la casa de su madre, le dijeron que no tenía que tener miedo ni debía hacer ninguna locura. Después fue al hospital porque también tenía heridas importantes y después hizo la denuncia donde expuso que fue atacado por su padre con un machete y él se defendió con un palo”, narró.

Vivían juntos

La mujer, madre de la pequeña de tres años abusada, le contó a este medio que solían vivir juntos con su suegro. “Son dos terrenos que no están divididos. Comíamos juntos o yo le llevaba la comida a él. Jamás me imaginé que iba a hacer algo así con mi niña. Hoy (por ayer) la hicimos revisar con médicos de Criminalística y resulta que sí, fue manoseada. Nos dijeron que gracias a Dios no fue más de eso”, dijo angustiada la mujer.

También contó que el padre de su marido “solía tomar todos los días”, por lo general en cantidades importantes. “En el momento de la agresión estaba borracho”, apuntó.

Acerca de los abusos que su hija sufrió como consecuencia de vivir junto al abusador, la mujer contó: “Anteriormente mi hija me había contado que su abuelo la tocaba. Le pregunté dos o tres veces y me dijo eso. Después llegó mi marido y le contó lo mismo y se fue al humo”.

Según la declarante, cuando la pequeña le relató en más de una oportunidad que el hombre de 72 años abusaba de ella, “le fuimos a reclamar y siempre se negó”.

“Él siempre le insistía a mi hijita, iba a su pieza para sacarla, le decía que le iba a regalar golosinas y se enojaba si nosotros lo sacábamos de la pieza. Decidimos volver a confiar y de nuevo pasó lo mismo. Esto pensé que no podía quedar así, le revisamos las partes íntimas a mi hija y tenía coloradito. Nunca pensé que todo esto podía llegar tan lejos”, finalizó la madre.

En la investigación de lo ocurrido en Orán trabaja la fiscal Claudia Carreras, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de esa jurisdicción. Mientras el padre de la niña permanece detenido, imputado por homicidio calificado por el vínculo.

El abuelo y sujeto al que la menor acusó como el abusador falleció en la madrugada de ayer en el hospital local.