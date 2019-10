Mauricio Macri en la marcha del #SíSePuede: “Acá no hay choripán”

El presidente Mauricio Macri subrayó hoy que las marchas del “Sí, se puede” reúne a personas que quieren “defender valores y convicciones” y no van por un “choripán”, al tiempo que ratificó su seguridad de que el 27 de octubre se “va a dar vuelta la elección”.

“Estamos acá porque queremos defender nuestra convicciones, acá no hay choripán. No tengamos miedo, no voy a parar de trabajar para que logremos la Argentina que merecemos”, sostuvo el mandatario.

En el marco de la marcha del “Sí, se puede” que encabezó en el partido bonaerense de Olavarría, el postulante de Juntos por el Cambio se mostró junto a la gobernadora local, María Eugenia Vidal; el intendente, Ezequiel Galli; la vicepresidenta, Gabriela Michetti; y los candidatos a diputados nacionales Cristian Ritondo y María Luján Rey.

Asimismo, insistió en que “lo que viene es crecimiento, generación de empleo, mejora del salario, trabajo, un país fundado en la cultura del trabajo”.

“Hablemos de nosotros, de lo que nosotros hacemos”, manifestó Macri, ante algún cuestionamiento que surgió del público contra el Frente de Todos.

Al igual que en las otras actividades proselitistas que realizó en distintas provincias, el líder del PRO pidió “más tiempo” para poder continuar con su gestión.

“Por todo lo que hemos hecho, por todo lo que falta, nos tenemos que dar más tiempo, porque muchas cosas no se resuelven con las ansiedades y necesidades que tenemos. Tenemos que darnos ese tiempo de trabajar juntos”, señaló.

A modo de broma, el Presidente aseguró que “el gato aguanta”, ante lo cual la multitud que se juntó en el Paseo Jesús Mendía replicó cantando “el gato no se va”.