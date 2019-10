Simone Biles, la gimnasta con más medallas mundiales que años, volvió a ganar e igualó un récord

Simone Biles tiene más medallas mundialistas (23) que tortas de cumpleaños. A los 22 años, la gimnasta estadounidense sigue haciendo historia en el Mundial de Stuttgart, que termina mañana. Biles asombró a todos en la prueba de salto. Su primer intento fue de 15,333, muy lejos del resto de las competidoras. Sin conformarse, Biles fue por más. Hizo 15,466, con un puntaje de 9,666 en la ejecución. Así, y con 15,399 de promedio entre sus dos intentos, volvió a colgarse una medalla del metal más preciado.

Es el tercer oro en el Mundial de Alemania y, con él, iguala a una leyenda como el ruso Vitaly Scherbo, quien llegó a esa cifra en 1990: ambos son los más laureados de la historia.

