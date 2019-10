Gustavo Santos: “Salta es un ejemplo de lo que es tener una política de Estado en turismo”

Durante la Feria Internacional de Turismo que se llevó a cabo la semana pasada en el predio de La Rural, en Capital Federal, el secretario de Turismo de la Nación, Gustavo Santos, invitó y recibió a El Tribuno en un encuentro exclusivo, en el que destacó no solo la importancia de la multitudinaria muestra, sino también el balance de gestión desde que asumió en 2015 junto con la presidente Mauricio Macri. Brindó números precisos y estadísticas del crecimiento del sector en los últimos años, defendió a Aerolíneas Argentinas, deseó una moneda única con Brasil, habló de flexibilizar las fronteras y no pasó por alto el rol protagónico que tuvo y sostiene Salta en la materia, además de apuntar a los nuevos desafíos para el sector.



¿Qué evaluaciones realiza de la FIT (Feria Internacional de Turismo)?



Fue extraordinario. La feria fue maravillosa, con características únicas, 52 países nos visitaron, nunca hubo una presencia internacional tan poderosa, una ronda de negocios con más de 400 operadores que vinieron a generar y a encontrar oportunidades. La Feria puso por primera vez la experiencia de la venta directa al público de las agencias de viajes de capital y del interior, y la tradicional muestra del poderío natural, cultural y gastronómico de las provincias argentinas que despliegan lo mejor de su recurso para un gran mercado como el interno. Fue la mejor feria de los últimos años y nos sirvió como espacio para realizar un balance de gestión en estos cuatro años con el presidente Macri, y aprovechar para hacer una visión prospectiva, plantear los caminos que, según yo entiendo, debemos seguir para que el turismo argentino no deje de crecer.





Precisamente, ¿cuál es ese balance que realiza de la gestión que llevó a cabo desde 2015?



Los balances son muy positivos. El principal problema de Argentina son las distancias internas y la distancia para conectarnos. Argentina tiene un territorio que equivale a casi toda Europa y teníamos que acortarla. Esto era sentido común, pero hacía 15 años que no se realizaban audiencias públicas para que se incorporarán empresas aerocomerciales y las pudimos poner en marcha. Ingresó una figura nueva en el país, que no existía, la de las empresas low cost. En el mundo existen hace 20 años, pero acá no. Terminamos con la rigurosidad de los precios regulados, le sacamos los pisos, eso permitió que hubiera oferta, precios alternativos y muchas personas que nunca habían podido volar en su vida lo pudieron hacer. En este capítulo en particular, de 10 millones de argentinos que volaron en 2015, en el último año se incrementó a 15.250.000 personas. De esos 5 millones, la mitad la transportó Aerolíneas Argentinas. Y este es otro dato para desmontar las estupideces que se dicen, que queremos desguazar Aerolíneas Argentinas. Son barbaridades que no se de dónde salen, son locuras. Porque sigue siendo una empresa nuestra, la seguimos financiando, transporta más pasajeros que antes, tiene más aviones que antes, tiene más rutas que antes y brinda mejor servicio que antes, entonces ¡de qué carajo me hablan!, a quién se le ocurre, están viendo otra película. Y 500 mil personas volaron por primera vez, y se ven imágenes muy emotivas.

Otro punto fundamental fue la hotelería. La ocupación hotelera la mide la Organización Mundial del Turismo. Los dos mejores años de ocupación fue en 2017 y 2018. Este año, en el primer semestre, hubo 4 millones de pasajeros de turismo internacional. Proyectado en el año serán 7.5 millones. Esta cifra nos lleva a ser, en el último informe de la organización mundial, el 7° país que más creció porcentualmente. Somos el país de occidente que más creció en el primer semestre, es otro resultado que nos debe orgullecer. Además, decirte que comenzamos a gestar un desarrollo de la oferta que recién está dando sus primeros pasos, como el programa de Pueblos Auténticos. Conseguimos que los gobernadores se comprometan, firmen acuerdos, son buenos logros de esta gestión, con gobernadores de partidos distintos y personalidades distintas, todos tuvieron la convicción de estar. En síntesis, los resultados son muy buenos, pero también son parte de una visión, de un compromiso fuerte del presidente Macri, el primer presidente que se puso el turismo al hombro y salió a recorrer el país. En Salta estuvimos con él, visitando Cachi.



¿Cómo evalúa el trabajo que se realiza en Salta en materia de turismo?



Salta es un ejemplo para mi de lo que es tener una política de Estado en turismo. Esto lo empezó el gobernador Juan Carlos Romero y lo siguió Urtubey. Ha sido una línea de trabajo y hoy se maneja una línea de trabajo. Hoy Salta maneja el turismo salteño y también tiene a un salteño manejando el turismo en Jujuy, esto es para pensarlo. Los salteños han permitido proveer recurso humano en distintas áreas de turismo en el país. Y ahí vos ves los resultados, hoy es un líder del turismo en Argentina, pero auguro un gran crecimiento al norte argentino, va a crecer mucho más. Se da un fenómeno que antes no existía, aún en la temporada de verano, empiezan a ser temporadas medias o altas.



Entre Salta y Jujuy se armó una especie de rivalidad con el turismo, por ejemplo con agencias salteñas que han mostrado imágenes de Jujuy para vender turismo. ¿Usted cómo ve esto?



Lo entiendo. Así como Salta ha tenido una política, Jujuy ha estado marginado por cuestiones políticas. Salta ha tenido casi 20 años de gobierno ocupándose del turismo, abriéndola a la provincia y generando condiciones para los visitantes, cuando en Jujuy te cobraban peaje, había como un doble poder. Un proceso más parecido a Chiapas que al norte argentino. Pero Jujuy ahora está despertando, el gobernador Morales la está posicionando bien. El objetivo es que Salta y Jujuy sean el mismo destino, que el vaya a Jujuy, vaya a Salta y viceversa. Deben trabajar juntos, integrarse. Y te diría que podrían unirse a Tucumán y Catamarca, porque la región tiene un potencial enorme.



El viceminisitro de Dominicana, Fausto Fernández, dijo que en el acto de apertura de la FIT que el turismo representa el tren de la economía de ese país. En Argentina no será ese tren, pero sí uno de los principales vagones.



En Argentina hoy somos el cuarto complejo exportador del país, detrás de la producción oleaginosa, la de cereales y de la industria automotriz. Eso demuestra el impacto de turismo, sobre todo en la generación de empleo. Un estudio indica que uno de cada seis empleos que se van a generar en el futuro está vinculado al turismo, entonces tenemos que crear las condiciones. Si seguimos haciendo bien las cosas, no tenemos techo; y si tenemos buenas estadísticas vamos a seguir tomando decisiones acertadas, sobre todo si tenemos un país normal.



Cuando usted comenzó su gestión se encontró con el dilema “conectividad o muerte”, ¿ahora cuál es ese desafío?



Conectividad o muerte sigue siendo un desafío. Argentina no se puede pegar un tiro en el pie con este tema. Estoy convencido de que lo que viene además de más conectividad, es desarrollo de la oferta, ser capaces de aplicar la matriz turística. Al mismo tiempo, ser capaces de integrar América del Sur. Ojalá podamos tener una moneda única, sobre todo con Brasil. Se que es lejano, pero que ha entrado por primera vez en la agenda de ambos países y eso nos daría la posibilidad en algún momento de ser parte un mercado interno de casi 300 millones de personas, sería una bomba. Y hay debemos permeabilizar las fronteras, aplicar más tecnología. Con los sistemas biométricos hoy sabemos quienes son ladrones y narcotraficantes y quienes son las personas normales y de bien, que son la mayoría, y se la hacemos tan difícil que no las dejamos pasar de un lado a otro, hay que terminar con eso. En el caso de Puerto Iguazú y Foz Iguazú, hay hacer un espacio único. La frontera de Brasil debe estar más allá, la de Puerto más acá, eso solo movilizaría más de 4 millones que podrían estar sumando en los dos países, solo por tomar una medida de ese tipo. Y mirá, yo donde alguna vez tuvimos a punto de ir a una guerra, que la pudimos parar con la actitud pacifista del expresidente Raúl Alfonsín, en el Canal de Beagle, allí sueño, y lo hablé con el presidente, con poder hacer un gran parque territorial binacional, donde no haya fronteras. Allí donde alguna vez los argentinos y chilenos tuvimos la borrachera que nos pudo impulsar a matarnos entre nosotros, hagamos un lugar para que nos una más que nunca.







El recuerdo de Santos en la SIP



El secretario Gustavo Santos fue uno de los oradores del Congreso de la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa) que el año pasado organizó El Tribuno en Salta. Al respecto, el funcionado de turismo recordó: “Me pareció importante que en esos congresos se realicen en el interior y no solo en las principales sedes, como Capital Federal. Me parece bien que se federalice. Salta es una provincia con tradición periodística y El Tribuno en particular con una tradición increíble, con lo cual la verdad es que fue una buena experiencia haber participado. Creo que esos encuentros deben servir no solamente para tratar temas específicos de la industria, casi gremiales, sino que deben servir para ver cómo esta industria se puede vincular con otros sectores en procesos sinérgicos que generen crecimiento para unos y para otros. Para mi está clarísimo que se puede integrar los medios con el turismo. Los medios no solo ganan contenido, sino que pueden generar verdaderas subunidades productivas de trabajo, a partir de esta alianza con el turismo. Lo dije aquella noche, pero fue solo una expresión, no hemos avanzado en una línea de trabajo que debe estar en agenda de los medios y de la gestión turística de las provincias y de nación‘.





Salta en la FIT



En la imponente feria de turismo celebrada en Buenos Aires, Salta dijo presente con un importante stand en la que la Provincia desplegó su oferta turística junto con la de los municipios de Capital, La Caldera, Cachi, Tolar Grande, San Carlos, Coronel Moldes, La Poma, San Lorenzo y Aguaray; y empresas del rubro, como agencias de viajes y hoteles.

Como novedad saliente de la feria, por primera vez se ofreció al público la posibilidad de adquirir paquetes turísticos durante la muestra que se llevó a cabo en los pabellones de La Rural, donde se montaron los stands, con importantes descuentos.

La FIT 2019 contó con la presencia de 52 países y las 24 provincias argentinas. Recibió más de 100 mil visitantes durante dos días en sus más de 30 mil metros cuadrados de exposición.