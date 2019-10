Agustina Neri, la joven que causa notable admiración en el público

“Voy a compartir con mi gente toda la alegría que me deparó este 2019 en mi carrera artística”, dijo la joven Agustina Neri, quien ofrecerá un atrayente recital hoy, desde las 20.30, en la Casa de la Cultura, Caseros 460. El ahora solista Juancito Fuentes (Los Huayra) prometió que se dará una vuelta para ponerle un marco especial a la velada. Como invitados estarán: la profesora y cantante Laura Serrano, el joven tucumano Facundo Rodríguez y el conjunto Alma Sideral (La Merced). Los músicos que la acompañarán son: David Burgos, Igao Burgos y Ezequiel Ortega. Al repertorio romántico se le sumarán temas folclóricos.

Este año desembarcó en el programa de televisión Genios de la Argentina, de Marcelo Tinelli. Con su sencillez, humildad y excelencia, conquistó noche a noche, a los televidentes del territorio nacional y al honorable jurado. Su gran dedicación, esfuerzo y pasión le permitió consagrarse ganadora. “Después del programa mi vida dio un giro, lógicamente a mi favor, estoy en permanente contacto con la gente, y me salieron numerosos actuaciones dentro de la provincia. En los últimos días estuve en Apolinario Saravia, Joaquín V.González, Tolar Grande y en otras localidades”, resaltó la rosarina.

Su imagen y su voz cuando conversa la muestran como una figura aún infantil, pero cuando redondea su boca para vocalizar despierta el asombro y la admiración.

Nació el 20 de octubre de 2004 en Rosario de Lerma. La música la atrapó desde pequeña; a los 8 años subió por primera vez a un escenario, exhibiendo un don natural que alcanzó una excelente comunión con el público.

Desde ese momento, se formó vocal y actoralmente con los mejores profesores de Salta, logrando cautivar aún más a sus fans.

Recorrió distintos escenarios del país llegando al programa Argentiniños, emitido por Canal 9 de Buenos Aires. Con 12 años de edad, cumplió uno de sus más grandes sueños, cantar junto a Valeria Lynch.

“No lo puedo creer; varios sueños se me cumplieron en tan solo algunos meses. Jamás imaginé que podía ganar la competencia, pero con el correr de las galas fui ganando en confianza y alimentando mis esperanzas. Además, tuve el placer de compartir con grandes artistas como Valeria Lynch, Patricia Sosa, Los Pimpinela Lucía y Joaquín Galán. Marcelo Tinelli también fue muy bueno conmigo, nunca me desamparó y me protegió hasta el final”, aseguró la joven cantante.

Agustina Belén concurre a segundo año del colegio Santa María del Rosario, en su pueblo natal. “No soy de las mejores alumnas, pero tampoco me va mal. Lo que pasa es que me apasiona cantar”, aclaró.

Su papá es Francisco Javier Neri, jubilado de la Policía de la Provincia, y su mamá Mónica Raquel Lemos es ama de casa. Tiene una hermana, Guadalupe del Rosario, profesora de expresión corporal y danza contemporánea.

“Mi papá siempre escuchaba música retro, con alto porcentaje de canciones de Valeria Lynch, y eso me impactó y empecé a imitarla. La primera vez que canté en público fue durante los festejos del Día de la Madre en Rosario. Yo solo tenía 8 años. Las primeras veces que aparecí en público tenía tantos nervios que tenía que entrar al baño antes de subir al escenario, era muy gracioso. Pero luego ya superé este problemita. La primera canción que interpreté fue Señora amante”, recuerda Agustina.

En relación a sus clases de canto, Agustina asiste con la destacada cantante salteña Laura Serrano, quien hace tres años viene trabajando en su formación vocal, y también trabaja con una fonoaudióloga.

“Mi profe me enseñó bastante, sobre todo a vocalizar e impostar la voz”, enfatizó.