“Hemos decidido potenciar áreas que nuestro país necesita para desarrollarse”

Desde hace un tiempo el presidente Mauricio Macri utiliza sus redes sociales para conectarse con los argentinos y en 280 caracteres de Twitter realiza importantes anuncios, además de la campaña #SíSePuede que lleva adelante por 30 días en 30 ciudades del país.

El pasado miércoles, el mandatario comunicó el nuevo plan de las becas Progresar “para carreras estratégicas” de todo el país y prometió incentivos para estudiantes ingresantes que tengan los mejores promedios.

Tras los puntos destacados por el presidente, El Tribuno tuvo un mano a mano con el ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, quien explicó los proyectos que el Gobierno tiene para 2020 en caso de ser reelecto.

El presidente Mauricio Macri anunció nuevas medidas respecto a las becas en carreras estratégicas, ¿los subsidios para otras profesiones siguen en pie?

Las becas se mantienen y no solo se mantienen, sino que recibieron un incremento del 40% en el último mes, pero de acuerdo al modelo de desarrollo productivo que necesita nuestro país hemos decidido enfocar las becas seriamente hacia las áreas de conocimiento, estratégicas, que necesita la Argentina.

¿Cuáles son?

Tenemos un estudio realizado en todo el país con los centros productivos regionales, factores de producción, factores industriales, etc. Hicimos un mapa por región de cuáles son las necesidades que tiene cada región.

¿Cuál es la necesidad de Salta y el resto de esta región?

En el NOA necesitamos potenciar áreas de procesos productivos, producción agropecuaria, alimentaria, salud animal, salud humana, tecnología de información y comunicación, preservación de recursos naturales y medio ambiente. Eso es lo que el NOA necesita para lograr el desarrollo productivo, económico, social y cultural.



El presidente expresó que habrá incentivos para alumnos ingresantes, ¿qué tipo de estímulos recibirán?

Como otra novedad, más allá del premio a la excelencia que tienen chicos y chicas que aprueban materias de su año con 8 o más de promedio, todos los alumnos de carreras estratégicas ingresantes, si aprueban todas con promedio de 6 o más, se les va a dar monto equivalente del 50% recibido como beca.

¿Los alumnos que reciben becas en carreras no estratégicas las van a perder?

No. Los alumnos que tienen becas en áreas no estratégicas continúan teniéndolas, siempre que cumplan con el compromiso de aprobar la mitad más uno de las materias.

Es importante que se sepa que quienes ya vienen con becas y continúan aprobando con los requisitos para sostenerla, se les va a seguir dando hasta el final de su carrera, pero hemos decidido fuertemente potenciar aquellas áreas de conocimiento que nuestro país necesita para desarrollarse.

¿Los ingresantes de carreras no estratégicas no recibirán becas?

Debemos enfocarnos no en carreras, sino de áreas estratégicas, de conocimiento estratégico. No hablo de carreras porque a lo mejor en una facultad hay carreras que ingresan y no ingresan y no quiero generar ese caos.

A lo mejor en tres años, por ejemplo, lo que es salud humana esté cubierta en el NOA y deja de ser un área de conocimiento estratégico. Ahí ya saldría del foco de la beca e ingresaría otra área. El Estado se enfocará en otras carreras.

Día a día se crean puestos y áreas de conocimientos diferentes en el mundo y por supuesto en Argentina, por lo que tenemos que ser muy flexibles.

¿Cuáles son las áreas que más necesita el país en la actualidad?

En general tecnología, información y comunicación y producción agropecuaria y salud animal también. En algunas áreas se necesita turismo y gastronomía, procesos productivos, pero tres grandes áreas se repiten: tecnología, información y comunicación.

Hemos hecho el estudio en todo el país y lo que necesita Salta, quizás no necesita Catamarca. Hay que atender a las necesidades de cada región y provincia. El desarrollo humano es fundamental.

Cuando hay desarrollo humano, se desarrolla la sociedad en la que vive y esa sociedad desarrollada, también desarrolla a la nación.

¿Cree que este anuncio va a generar que estudiantes se queden en sus provincias?

Seguramente. Hace unos años, el litio no estaba en el radar de los procesos productivos de los argentinos. En el NOA se ha transformado en un mineral fundamental para su desarrollo. Lo tenemos que tener en cuenta a la hora de apoyar a la gente que quiere estudiar ciertas carreras.

A lo mejor en cinco años el litio deja de estar en el radar y existen otras tecnologías o se descubre otro mineral. La flexibilidad es clave para apoyar nuevos procesos productivos.



¿Cómo ve la educación en Salta?

Hay un sistema educativo que estuvo inmovilizado y luego se tomaron medidas de fondo, medidas de política pública. hubo mejoras y avances en las prácticas de lenguaje.

Hemos trabajado en el Plan Nacional Aprender Matemática, Aprender Conectados. A fin de este año vamos a tener el 60% de la matrícula de todo el país conectada y como el presidente Macri prometió, el año que viene terminamos con el 40% restante.

Todas estas cosas tienen que empezar a dar sus primeros resultados en dos o tres años.

En Salta tenés 446 escuelas conectadas a Internet lo que significa 189 mil estudiantes conectados.



¿Cuál es el último gran cambio que hubo en la provincia?



Hace unos meses me vinieron a ver el rector (de la UNSa, Víctor) Claros y (el intendente capitalino Gustavo) Sáenz. Hemos sacado una nueva carrera, una Tecnicatura Universitaria Industrial electromecánica en un lugar donde va a generarse trabajo como lo es San Antonio de los Cobres.

Todas las medidas educativas que ha tomado el presidente Macri han sido para fortalecer el federalismo y los procesos productivos.