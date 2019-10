VIDEO Cacho Castaña fanático de San Lorenzo: El día que hizo delirar al Nuevo Gasómetro

Humberto Vicente Castagna, más conocido como Cacho Castaña, falleció hoy luego de estar más de dos semanas internado en coma. Fue fanático de San Lorenzo y de joven hasta viajaba a ver al Cuervo de visitante. Es más, en el aniversario del Centenario, se dio el lujo de cantar en la fiesta e hizo delirar a los presentes en el Nuevo Gasómetro.

En una entrevista con Olé en 2012 contó cómo fue su vida con el fútbol, que con el correr de los días fue perdiendo pasión aunque no sentimiento para con el Ciclón.

-¿Siempre fuiste hincha de San Lorenzo?

-Sí, desde que nací. Fue por una tradición familiar. En mi casa eran todos fanáticos del club y me llevaron a la cancha desde muy chiquito. Me enamoré tanto de los colores de la camiseta que hoy siento el mismo cosquilleo antes de los partidos que cuando era pibe. Siempre digo que el amor por San Lorenzo fue el que más me duró en la vida. Pasan los años y no te abandona nunca.

-¿Sos de ir a la cancha?

-Ahora no, pero cuando era joven seguía al equipo a todas las canchas. Era muy fanático. Me acuerdo que los viajes a Rosario, para jugar contra Central, eran los que más me gustaban. Iba con una barrita de amigos, llevábamos muchísima gente, la tribuna explotaba, y habitualmente sacábamos buenos resultados. Después, con los años, perdí un poco esas ganas de ir a la cancha, pero no por eso soy menos fanático que antes, eh. No voy a verlo sólo porque no me gusta que se arme lío con la gente, y lo veo más tranquilo en casa.

-¿Viste otro equipo como el de los Matadores?

-No, nunca más. Teníamos un equipazo. Con el Bambino Veira teníamos una gran relación. Era muy loco porque lo iba a ver desde la tribuna, y después lo cruzaba un poco más tarde, je. Compartimos muchos momentos lindos, era otra época. Hoy se perdió todo eso porque te mandás alguna y al otro día salís en todos los diarios.

-¿Cómo tomás que el equipo esté peleando por no descender?

-Mal, como todos los hinchas. Es feo porque somos un club grande, y no nos merecemos estar donde estamos. Igual, tengo fe en que vamos a reponernos, como hicimos siempre. Nosotros perdimos la cancha, nos fuimos al descenso, y a pesar de todo seguimos de pie.

-¿Cómo jugaría un equipo de Cacho Castaña?

-A mí me gusta mucho la escuela de Bilardo. Porque era tramposo, y en el fútbol necesitás una cuota de picardía para ser más que el rival. Y les inculcaría a los jugadores que traten de divertirse con la pelota, que disfruten de lo que hacen, y que no lo hagan por la fama, ni por el dinero. Que le busquen el costado bohemio al fútbol. El engaño, el amago. Eso es lo que le gusta a la gente.

-Estuviste con los jugadores en Mar del Plata. ¿Cómo los notaste?

-Muy bien, enchufadísimos. Nos sacamos un montón de fotos y charlamos de fútbol. Les comenté un poco lo que creo que tienen que mejorar y no los quise molestar mucho. Espero que me hagan caso.

-¿Qué les pediste?

-Que tengan unión. Les dije que si estamos divididos no vamos a conseguir nada. Porque tenemos un equipo competitivo, pero nos falta un plus. Quizá no haya entendimiento entre la conducción, la directiva y los jugadores, y entonces se generan camarillas y mal ambiente. Igual, los noté de buen ánimo a los muchachos. Hay que bancarlos, otra no nos queda.

-Ellos también te notaron muy bien. ¿Cómo estás de salud, Cacho?

-Tuve algunos problemitas, pero ahora estoy impecable, con dieta y con gimnasio. Además estoy bien de ánimo. Te diría que lo único que me genera algunos disgustos es San Lorenzo, pero ya va a pasar.

-¿Y cómo la piloteas?

-Los hinchas del Ciclón siempre fuimos de sufrir, sobre todo en los últimos años. Lo que ya tengo decidido es que tengo que hablar de San Lorenzo con mi analista, a ver si él me puede dar una manito.

-¿Lo decís en serio?

-¿Por qué no? Hablo de tantas cosas con él que una más no va a cambiar la ecuación.

-En tus letras hablás mucho de los barrios porteños. ¿Qué pensás de la vuelta a Boedo?

-Me parece una muy buena iniciativa. Es una lástima que no den las dimensiones para trasladar el estadio actual a Avenida La Plata, pero confío en que algo se va a poder hacer. Tal vez, si no se puede construir otra cancha, al menos se podría recuperar los terrenos y hacer una ciudad deportiva. Volver al barrio sería un regalo enorme para toda la gente, pero sobre todo para los que nos criamos ahí.