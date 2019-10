Matías Vicedo: “No tuve intención de provocar”

En el tercer gol que Matías Vicedo anotó para Juventud Antoniana en el triunfo del sábado pasado frente a Central Norte por 3 a 0, hizo señas en el festejo que se interpretaron como una provocación.

Incluso, el atacante del santo mostró en sus manos la fecha en que el cuervo descendió al Federal B, en cuanto al día y el mes, y esto también de algún modo generó polémica.

Ayer, Vicedo en las redes sociales buscó aclarar y poner paños fríos diciendo que tales gestos no fueron para incitar a la violencia y ningún tipo instigación, sino que los números coincidieron con la fecha de su cumpleaños, el nacimiento de su hijo y el fallecimiento de su padre. “Fue una fecha especial para mí, porque fue cuando nací, cuando nació mi hijo y murió mi viejo. Entonces creo que tengo demasiadas razones para hacerlo así. Después al frente de la cámara se vio de otra manera. No fue como yo quería. Capaz que fue una equivocación mía por el sentido en que estaban las manos, pero yo sé por qué lo hice, no lo hice en ningún momento por provocar, después cada uno lo tomará como quiera, pero yo creo que ya no es culpa mía que la fecha tan importante para mi coincidan con la fecha oscura para ellos”, declaro el delantero.

El jugador luego explicó: “Lo que pueda llegar a pensar la gente de lo que fue el festejo mucho no incide en mí porque yo sé con qué fin lo hice. Lo que sí me molesta es que salió en muchos medios, sea diario y radios, por internet. Fue como que lo hice como una provocación pero esa no fue la intención. La persona que me conoce sabe que no es así y tampoco valía la pena porque el partido ya estaba liquidado, entonces no me molesta que la gente piense mal de mí, pero sí que salieron a hablar de mí y que hice algo mal sin saber por qué razón fue”.

Con respecto al pedido de alguna disculpa, Matías Vicedo consideró: “La verdad que sí. Y la verdad que yo no estaba ni enterado. Lo que me molestó es que mi mamá vio la foto en el diario como que yo estuviera incitando a la violencia y ella sabe que no soy así. En el partido sí me puedo calentar, hacer un montón de cosas pero quedan ahí adentro”.

En cuanto a este tema de Vicedo, el presidente Gustavo Klix manifestó lo siguiente: “Tenemos una reunión pendiente. Creo en lo que el jugador manifestó en los medios”.