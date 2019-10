Medrán cambiará la estrategia de Central Norte

Ezequiel Medrán, apremiado por superar el incomodo presente que atraviesa Central Norte, cambiará la última estrategia que utilizó y volverá a recurrir al sistema táctico con el que más réditos logró. El técnico cuervo, urgido por una victoria y sobre todo de local, probó el probable once que pondría en cancha frente a Boca Unidos, el sábado a las 21.30, en el Gigante del Norte. Medrán cambió algunos nombres en la alineación, con respecto a la última que cayó de local con DEPRO por 2 a 1, aunque en la previa del partido suspendido con Douglas Haig ya se vislumbraban variantes.

En el primer ensayo futbolístico, que se desarrolló en el Martearena, el DT azabache incluyó a Federico Rodríguez en defensa, un cambio anunciado en la previa del duelo postergado con el club de Pergamino.

El gran ausente en la práctica fue Patricio Krupoviesa, quien, afectado por un problema estomacal y con autorización del cuerpo técnico, faltó al entrenamiento. La vacante que dejó el tucumano fue cubierta por Maximiliano Padilla.

En el mediocampo, Joaquín Iturrieta regresaría al círculo central para volver a formar sociedad con Osvaldo Young.

Con el regreso de “Itu” a la titularidad, Juan Rivas ocuparía un lugar en el banco.

Otra de las novedades en Central es que Gonzalo Ríos fue prácticamente descartado para enfrentar al equipo correntino. El delantero trabajó de forma diferenciada y no fue exigido por precaución. Con este panorama, la dupla de atacantes elegida por el técnico estuco conformada por Ronaldo Martínez y Fabricio Reyes.

Medrán terminará de definir el once en la práctica de hoy, que será a puertas cerradas.

Por otra parte, anoche se confirmó que el cuervo jugará en el Gigante de Norte. La localía de Central se había puesto en duda ayer, ya que no estaba claro cómo respondería la iluminación, debido al desuso. Para tener la certeza que todo estaba en orden, anoche se reunieron los dirigentes de ambos clubes, probaron las luces y dieron el visto bueno.