Gago descartado para enfrentar a Rosario Central

Fernando Gago, mediocampista del fortín, sufrió una pequeña distensión muscular y no se concentrará para el encuentro en el cual Vélez visitará a Rosario Central el próximo domingo, por la décima fecha de la Superliga.

El ex futbolista de Boca no pudo terminar el entrenamiento del miércoles por padecer una molestia, tras lo cual fue sometido a estudios médicos que confirmaron el grado de la lesión.

Si bien la entidad de Liniers aún no dio a conocer el parte médico oficial, se supo que Gago sufrió una distensión muscular y esta es la segunda dolencia que padece en apenas dos meses ya que antes tuvo una sobrecarga en los isquiotibiales que le impidió participar del partido ante River.

El entrenador Gabriel Heinze no dio indicios acerca del equipo que jugará en Rosario, pero Gastón Giménez podría regresar al círculo central y le dejaría la zaga al peruano Luis Abram para hacer dupla con Lautaro Gianetti mientras que la otra alternativa es que entre Pablo Galdames por Gago.

Además el arquero Lucas Hoyos sufrió un desgarro y seguramente será reemplazado por Alexander Domínguez, el ecuatoriano que es el habitual suplente.