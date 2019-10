Tras una impresionante balacera, detuvieron a un hijo del "Chapo" Guzmán

Este jueves las autoridades federales capturaron a Ovidio Guzmán Salazar, uno de los hijos del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, en Culiacán, Sinaloa.

La captura se dio en medio de una serie de tiroteos por toda la ciudad, desatada presuntamente por los miembros del crimen organizado, quienes intentaron rescatarlo. Los sicarios sitiaron la ciudad, por lo que las autoridades estatales recomendaron a los ciudadanos no salir de sus casas.

Habitantes de la capital sinaloense han capturado estos hechos mediante videos que circulan en internet, con el que alertan a la población a no salir a las calles debido a la violencia que se observa.

Ovidio tiene 29 años y es le menor de los hijos de el narcotraficante mexicano actualmente sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos. Junto con sus hermanos Iván Archivaldo y Jesús Alfredo formaba parte de una de las fracciones más importantes del Cártel de Sinaloa.

Guzmán López fue acusado hace un año de conspiración para traficar cocaína, metanfetaminas y marihuana a Estados Unidos entre 2008 y 2018. Su captura,

Durante el procedimiento, se confirmó que ocurrió una fuga de “entre 20 y 30 personas” del penal de Aguaruto, en Culiacán. “Se dieron a la fuga y ya logramos la detención de cuatro de ellos. Dos custodios perdieron la vida (en la prisión)”, manifestó a Milenio Televisión Cristóbal Castañeda, secretario de seguridad pública de Sinaloa, que añadió que los enfrentamientos siguen en la ciudad.

EN LAS REDES

He aquí lo que está viviendo la gente en Culiacán. ¿Abrirá los ojos López Obrador después de esto o seguiremos en los abrazos, el fuchi guácala, los puntos de inflexión y las homilías matutinas? Los narcos están colonizando México. Esto es una muestra descarnada de su poder. 👇 pic.twitter.com/HNkLr6olpa

me dueles Culiacán 😢 pic.twitter.com/S8bmMPvMx0

Sicario in Culiacán shooting at police with a .50 rifle #Mexico pic.twitter.com/RTzPD4ARrH