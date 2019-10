Marcharon para exigir mejoras en el hospital

Son muchas las quejas que los vecinos manifiestan contra el hospital Melchora Figueroa de Cornejo de Rosario de la Frontera. Por eso, los vecinos marcharon por las calles y se pararon delante del nosocomio donde pretendieron entregar un petitorio a las autoridades del lugar, pero se toparon con la sorpresa de que como era feriado no había "nadie" que los atienda.

Luego de esta respuesta, los manifestantes en forma absolutamente pacífica, decidieron seguir buscando a quien entregar el petitorio, e ingresaron por la parte de la guardia del hospital, y allí, un médico, de buena voluntad recibió la nota dirigida a la señora Claudia Aguirre. Cabe señalar que la misma nota también será entregada al ministro de Salud, Roque Mascarello, certificada por una escribana.

Algunos testimonios

"Solicitamos sensibilización en la atención al público y pacientes del hospital Melchora Figueroa de Cornejo. Solicitamos inmediata intervención y mejora en la gestión de dirección", dice uno de los párrafos.

"Decidimos juntarnos un grupo de vecinos para manifestar y hacer visible mediante el petitorio muchos de los hechos que hemos vivido. Hay muchas chicas que hemos sufrido violencia obstétrica, o incluso mezquindad o negamiento de ambulancias; a todos los rosarinos nos ha pasado algo; pero hay cosas y situaciones que son insostenibles", manifestó Soledad Ojeda, una de las autoconvocadas.

Andrea Condorí, otra mujer que asistió a la marcha, relató que, "hace meses que estoy con un problema denominado distensión abdominal, lo que provoca la inflamación del estómago; al principio pensaron que estaba embarazada y luego de los estudios se dieron con que no era eso. Me derivaron a Salta para hacerme una tomografía, y a la vuelta me dijeron que no podían leerme los resultados ya que no tenían computadora para ver el cd. Esperé unos días hasta que llegó el informe escrito, fui nuevamente al hospital y luego de ver el estudio, me decían que no tengo nada, a todo esto, ya me venían internado veinte veces, porque siento un dolor intenso, a veces siento que se me va reventar el estómago y me da mucha fiebre, pero siguen diciéndome que no tengo nada, o bien que me vaya a Salta a hacerme ver por un especialista".

"El tema es que para ir a Salta implica todo un gasto que no puedo sostener, ya que trabajo para poder pagar mis estudios, lo único que ruego que de acá en más, nadie tenga que pasar lo que yo pasé y aún sigo pasando, después de tantos meses nadie sabe diagnosticarme, solo me han cocinado a remedios", finalizó la joven con gran angustia.

Cabe señalar que las marchas continuarán, y en un grupo de WhatsApp denominado "Todos por el Hospital", se comparten decenas de tremendos relatos que han padecido en el hospital como así también, se siguen compartiendo historias diarias y actuales que siguen sucediendo, con el objetivo de acompañar a las víctimas y visibilizar diversas problemáticas.

El petitorio enviado al ministro Roque Mascarello

Vecinos nos dirigimos a Ud. para solicitar su inmediata intervención para lograr la sensibilización del personal en la atención al público y exigimos tome las medidas concretas peticionadas en la presente.

1. Atención humanizada: basamos esta petición en los numerosos casos de pacientes que han recibido trato indigno, humillante y denigrante.

2. Se diseñen estrategias a fin de mejorar el trato y velar por el cumplimiento de los derechos de los pacientes y atender los reclamos proponiendo soluciones rápidas y efectivas.

3. Se fijen urgentes pautas de actuación en cuanto a proximidad (trato personalizado del paciente), agilidad (capacidad de resolver en tiempo y forma urgencias médicas para evitar muertes o agravamientos), y especialistas como traumatólogos, dermatólogos, otorrinolaringólogos, gastroenterólogos, endocrinólogos, kinesiólogos, diabetólogos, etc.

4. Mejora continua a través de encuestas a los usuarios del servicio médico sobre trato digno para evaluar los resultados de la puesta en práctica de programas tendientes a tal fin.

5. Mayor control: exigimos se haga presente en las instalaciones del nosocomio local, a fin de auditar presencia de los médicos de guardia, cumplimiento de horarios, disponibilidad de médicos en caso de urgencias teniendo en cuenta que las demoras terminan de manera trágica.

6. Recursos humanos. Sumado a la mala atención generalizada, existen recursos humanos precarizados laboralmente, lo que genera una recarga de tareas en ellos.

7. Violencia obstétrica: a raíz de un sinnúmero de casos de violaciones a la ley de parto respetado Nº 25.929, exigimos prioricen la temática para constreñir al personal del área a la observancia de los derechos contemplados en dicha normativa.