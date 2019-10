Racing perderá a Sigali un mes por lesión

El defensor de Racing Leonardo Sigali se realizó este sábado estudios médicos que arrojaron que sufrió “una lesión grado dos del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda” y tendrá al menos un mes de recuperación.

“Los estudios realizados esta mañana a Leonardo Sigali arrojaron como resultado una lesión grado dos del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda”, comunicó el club de Avellaneda.

La lesión del futbolista de Racing se produjo durante el partido en el cual la academia venció a Boca por 1 a 0 en la Bombonera y fue ocasionada por un golpe que sufrió en su rodilla tras un cruce del delantero Franco Soldano.

El defensor del equipo de Avellaneda fue al piso en búsqueda de la pelota y lo mismo el jugador de Boca, quien le terminó clavando los botines a la altura de la rodilla.

De inmediato el entrenador Eduardo Coudet pidió que el jugador de Boca fuera expulsado por la mencionada acción, pero el árbitro Fernando Echenique solo lo amonestó.

Sigali debió abandonar el campo de juego a los 43 minutos de la primera parte cuando Coudet lo reemplazó con Alejandro Donatti y, una vez terminado el encuentro, el técnico señaló: “Cuando le vi la rodilla a Sigali me convencí más de que era roja”.

“Dentro de lo malo, creo que lo de Sigali no es tan grave, pero seguramente tendrá algunas semanas de recuperación”, había dicho Coudet en rueda de prensa, pero, si bien el defensor no deberá ser operado por tratarse de una rotura parcial y no total, sí tendrá alrededor de un mes de recuperación.

En tanto, otros dos futbolistas de Racing terminaron con dolencias luego de la victoria frente a Boca, pero ambas lesiones no son de gravedad.

El mediocampista Matías Zaracho tuvo un traumatismo en el tobillo derecho y el delantero Lisandro López padeció una contractura en el gemelo de la pierna izquierda.