Vándalos robaron en la escuela del Programa Alimentario

Ocurrió otra vez. Como en mayo pasado, el fin de semana vándalos provocaron una serie de destrozos en la escuela Juan Vucetich, en la que funciona el Programa Alimentario Salteño. Los repudiables sucesos fueron descubiertos el domingo por la mañana, cuando el personal a cargo estaba por comenzar a preparar la comida para 170 niños, en su mayoría, de los barrios de la zona sur de Metán.

"Hicieron lo mismo que en dos ocasiones anteriores. Ingresaron por el salón al local escolar, personas que solamente vinieron a hacer daño. Forzaron rejas para entrar a la cocina y tiraron al piso las verduras, como papas y cebollas, y las desparramaron. Se llevaron un queso entero y una mayonesa de tres kilos", dijo indignada la directora de la institución, Cristina Véliz.

La escuela Vucetich, se encuentra a la vera de la ruta nacional 9/34, en el acceso sur a Metán, en el populoso barrio San Cayetano.

"Lo lamentable es que, nuevamente, tiraron los cubiertos y otros utensilios por una ventana que da a una cancha. Abrieron armarios y arrojaron todo al suelo, como otro que está en una galería que tenía libros, que quedaron esparcidos en el piso", detalló entre sollozos.

"No comprendo por qué le hacen tanto daño a nuestra escuela. También robaron de todo en un quiosco, que está concesionado y no es de la institución. Seguramente usando algún elemento le sacaron golosinas y se las comieron en el mismo lugar porque tiraron los papeles y lo que no quisieron comer. Alrededor de $3.000 en golosinas es lo que se llevaron", señaló Véliz, quien radicó una denuncia en la Comisaría 30.

Una gran indignación

El saqueo que sufrió nuevamente la escuela Vucetich causó gran indignación en la comunidad educativa y en la población de Metán.

"Fuimos a avisar personalmente a la Policía porque no nos podíamos comunicar. Le pedimos que dieran con estas personas porque esta situación no puede continuar, porque esto ya pasó en mayo y el año pasado", destacó Véliz.

Los destrozos y el trabajo de la Policía hicieron demorar la preparación de los alimentos y el ingreso de los chicos para almorzar. Pero lo tomaron luego.

"Son 170 chicos los que concurren los sábados y domingos y son beneficiados con el Programa Alimentario Salteño. Trabajamos para educar y dar contención a los niños. No salimos del asombro por estos daños incomprensibles. Esto es realmente lamentable", concluyó la directora de la escuela, a la que concurren más de 600 alumnos, en ambos turnos.

La Policía sigue ahora los pasos de los delincuentes, uno de los cuales defecó en la cocina de la escuela durante el saqueo del fin de semana pasado.

Debido a sucesos anteriores, la fuerza viene desarrollando un plan de seguridad especial para los establecimientos educativos de Metán. También logró el esclarecimiento de un robo y destrozos ocurridos en la escuela Guillermo Sierra.

En mayo pasado

En mayo pasado ocurrió un hecho similar en la escuela Vucetich y se sospecha que los autores podrían ser chicos, quienes rompieron armarios y arrojaron al piso libros, carpetas y otros elementos. Luego subieron por un portón con rejas, causaron un gran desorden y tiraron todo lo que había en una alacena. Lo propio hicieron en la cocina donde tiraron huevos y comida al piso. Además rociaron las paredes con elementos de limpieza. Después de eso volvieron al patio y destruyeron partes del monumento a Gemes, que había sido recientemente inaugurado.

También abrieron armarios y se apoderaron de pelotas.