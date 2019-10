Patricia Bullrich: “Si la policía no actúa, gana el delito”

“La federalización de la educación policial es algo inédito”, asegura la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. en diálogo con El Tribuno y un grupo reducido de medios.

La titular de la cartera se reunió con la prensa para repasar el Plan de Escuela de Policía a nivel nacional. Indicó: “Nos ha sorprendido que apareciera como parte de una plataforma electoral cuando en realidad es algo que ya se está implementando, que incluso se trabajó con más gobernadores que apoyan la candidatura de Fernández, que con los que están con nosotros”.

Bullrich señaló que la profesionalización policial, que data de 2017, elelva “la calidad estándar en la formación de los policías, porque van a tener un piso que es mejor del que tenían. Esto tiende a aumentar la calidad. Hay una homologación de los contenidos. Un policía en Tierra del Fuego va a recibir conocimientos homologables a los de un policía de Salta o de cualquier provincia”.

“Este es el reconocimiento de su formación es muy importante porque hay personas que se mudan tienen que empezar de cero. Era un sistema completamente estático. Por eso este es un salto de calidad importantísimo, queríamos comentar esto porque leímos en la propuesta de campaña del PJ. Quieren arrancar con esto. En realidad esto ya existe”, recalcó.

¿Por qué crees que el PJ presentó esta propuesta?

Hay veces la Argentina es algo extraño, porque esto tiene un grado de institucionalidad. Esta propuesta fue aprobada tanto por los ministros de Seguridad como por los ministros de Educación. Todos los directores de escuelas policiales del país lo conocen. Los gobernadores han sacado instrumentos jurídicos para esto. Este es un trabajo que se hace a través del consejo de seguridad interior, incluso hay un consejo complementario con los directores de las escuelas.

¿Por qué es beneficioso que todas las policías tengan criterios similares?

Nosotros estamos planteando que, en cualquier policía del mundo, tenés que tener determinados conocimientos que te permiten cumplir con el estándar para ser un buen policía. Esto es, cuántas horas de investigación debés tener, cuánto entrenamiento físico, entre otras cosas. Por ejemplo, encontramos en este punto que había muchos policías que no tenían entrenamiento físico, Entonces su capacidad de respuesta es restringida. El tema físico en la defensa y en la vida de un policía es enormemente importante. Esto es algo que se viene corrigiendo. Lo que está sucediendo acá es que todos los policías van a tener las incumbencias para formarse con una calidad estándar.

¿Qué sucede con aquellos que se han formado en el viejo sistema?

Los oficiales siempre tuvieron una formación de 3 años, pero a los suboficiales que se formaron durante 4 meses los re-entrenamos. Por eso abrimos la escuela de formación en Chapadmalal, porque la de Gendarmería no daba abasto, porque al ampliar la formación a 9 meses necesitás más espacio y más presupuesto.

Además de la homologación de contenidos ¿han pensado en la unificación de las compras de insumos en las policías del país, para ahorrar costos y disminuir la corrupción?

Sí, basados en los modelos que tienen otros países. Todavía no la hemos terminado y nos ha costado bastante, (la idea es) crear un organismo público que reúna todas las compras de seguridad. Esa licitación abarata costos y permite comprar mejor. Eso lo planteamos como idea, pero todavía nos falta una vuelta. Porque además las provincias tienen muchos más problemas que nosotros para importar cosas. La idea es implementar el modelo que tienen en Canadá, Estados Unidos Chile. Y después, los fabricantes son otros. En uniformes hemos avanzado. Estamos avanzando en las provincias y sí lo hicimos con nuestras propias fuerzas. El ministerio compra de manera centralizada en muchos rubros, Y eso permite bajar costos generar una logística común.

¿Qué puede decirnos del anuncio del presidente sobre la prohibición de la tenencia de armas de guerra?

Cuando nosotros hicimos el decomiso de armas más grande en la historia de la Argentina, descubrimos armas que son para francotiradores. Tienen un alcance de 2.500 metros, son armas de altísima peligrosidad. Si vos querés tirar a distancia, vas a tener que portar un tipo de arma que sea estrictamente deportiva. También descubrimos que había municiones que atravesaban blindados y chalecos y se vendían libremente. Cuando hicimos el decomiso muchas de esas armas tenían el certificado de la Anmac. Lo que estamos planteando prohibir son todas las armas de uso militar. No prohibimos ninguna arma deportiva. El Anmac no está bajo nuestra jurisdicción sino que depende del Ministerio de Justicia, entonces cuando nosotros vimos esto, lo pusimos en reunión de Gabinete. También hemos planteado otra medida muy interesante, que hemos visto en varios países como España, que tiene que ver con duplicar las penas en delitos cometidos con armas. Con esto España bajó los homicidios y hoy tiene 0,34% (en esa tasa), que implica 200 muertes por año. Hoy hay un agravante por el uso de armas, pero estamos planteando algo más fuerte. En España ha dado resultados muy buenos porque han logrado bajar la cantidad de armas que había en el delito.

¿Hay estadísticas sobre ese punto?

Cuando uno mira las estadísticas, la ciudad que más homicidios tiene con armas de fuego es Rosario. Esto demuestra que cuando tenés una combinación entre delito común y narcotráfico, sube la tasa de homicidios. En Salta, que tiene una tasa de homicidios un poco más elevada que la media, la mayoría de los homicidios son por cuchillo. También pasa eso en algunas provincias del sur. Respecto de Salta y el narcotráfico, las cifras de decomiso son muy grandes. En el caso de las armas blancas, estamos estudiando la manera de revertirlo.

Uno tiene que evaluar bien esas circunstancias para seguir bajando la cantidad de homicidios. Nosotros en tres años y medio bajamos el 30% y vamos a tener la tasa más baja de los últimos 20 años.

Por otra parte hemos enviado equipos a estudiar los femicidios a diferentes países, porque creemos bajando los femicidios, con la desestructuración de bandas y que no haya territorios tomados por narcotráfico, bajando la posibilidad del uso de armas (la ciudadanía estará más segura).

¿Cuál es su opinión sobre el Servicio Cívico Voluntario?

Nuestra evaluación del voluntariado es excelente, con servicio cívico los chicos hacen el click. Salen de su ambiente y van a otro lugar donde hay otra mirada. Hay una cierta mirada sobre los horarios, la higiene, y un montón de cosas. Pepe Mujica dice, el 16 de octubre de este año, que el servicio militar podría ser un camino para tratar la drogadicción. Mujica lo acaba de proponer para Uruguay, pero si lo hacemos nosotros queremos militarizar.

¿Cómo evalúa la postura del ministerio en casos controversiales como el de Chocobar o el de Rafael Nahuel?

Creo que en ambos casos la Justicia los va a liberar. Estoy convencida. Porque creo que si la política criminal de la Argentina lo que hace es catalogar de homicida a un policía que defiende a los ciudadanos, lo que se le resta a las personas es seguridad. Porque entonces la policía va a retraerse frente al delito y no actuar. Si la policía no actúa, gana el delito. Eso lo tenemos demostrado porque hay menos policías muertos, menos civiles muertos y menos homicidios. Entonces los números nos da la razón.

En todos los países del mundo, la división es si el policía trabajó para defender a la ciudadanía o como su enemigo.

Chocobar no fue a robarle a otros, fue a defender a los ciudadanos. Si el tiro le salió un poco más alto o un poco más bajo, no es lo que se puede discutir en un país normal. Lo que se discute es el fondo, no la forma.

Respecto de los temas de seguridad, ¿ven una contraparte en el Frente de Todos?

Hasta ahora hemos visto los tuits de Alberto Fernández. Él dice “premian matar por la espalda”, respecto del caso Chocobar. Es no entender absolutamente nada.

Hasta ahora el sistema judicial nos ha dado la razón. En 30 casos de policías acusados de homicidio, 28 salieron libres.



La búsqueda de una policía profesional

Arrancamos con un proceso para modificar la formación de las fuerzas federales.

La ministra Bullrich en la conferencia hizo hincapié en una decisión de Estado de bajar los índices de criminalidad y dijo sobre el tema, entre otras cosas: “Esta es una decisión en la política criminal de la Argentina. Eso lo tenemos demostrado porque hay menos policías muertos, menos civiles muertos y menos homicidios. Entonces los números nos dan la razón. En este contexto de un ataque frontal al avance de la criminalidad la preparación de los efectivos no es un tema menor.

Con respecto a ese punto el secretario de Coordinación, Formación y Carrera del Ministerio, Alberto Fohrig, explicó: “Nosotros arrancamos con un proceso para modificar las pautas de formación de las fuerzas federales, con un principal desafío. Hubo una cantidad importante de años, entre 8 y 10, en los que la formación básica de un miembro de las fuerzas era de entre 3 y 4 meses, lo cual nos parecía absolutamente insostenible. Avanzamos para generar un curso de 9 meses, de manera que cualquier miembro de la fuerza de seguridad que porte un arma tenga como mínimo ese piso. Eso está consolidado desde 2017 y es uno de los principales logros que tenemos.

Es muy complicado llevar a cabo una reforma educativa en cualquier plano. Por eso nuestra estrategia fue atacar de manera multidimensional y multiforme distintos factores. Argentina es un país federal, que tiene 4 fuerzas federales pero luego tiene 24 policías provinciales. Si bien está escrito en la ley de seguridad interior el famoso cuerpo nacional de policía, no había estándares comunes ni en lo operativo en lo formativo.

En estos años hemos avanzado en lo operativo con una serie de acciones coordinadas con las provincias, sobre todo en el norte del país pero también en la Patagonia y otros lugares. Y desde el punto de vista educativo, avanzar hacia estándares comunes. Para eso generamos consenso en las provincias e hicimos un trabajo muy metódico para la formación de agentes policiales que estuvo a cargo de Alejandra adorno”, comentó.

En seguida, Alejandra Adorno, coordinadora de Diseño Curricular y Articulación con las Jurisdicciones, detalló: “Partimos de estándares de 9 meses y tomamos esas referencias también para trabajarlas con todos los directores, los rectores de los institutos de formación policial del país, tanto de oficiales como de sus oficiales y también con las autoridades ministeriales que tienen a cargo la capacitación policial en sus jurisdicciones. Creamos un consejo federal constituido por todas estas autoridades. Pudimos construir un perfil profesional y logramos generar un marco de referencia común para homologar todas las formaciones. En ese contexto, elaboramos manuales didácticos, consensuamos parámetros. Logramos integrar la formación policial en el sistema educativo. Esos títulos antes eran válidos al interior de la fuerza. Para el Ministerio de Educación era muy difícil darle validez ya que existían 9 titulaciones diferentes, con mucha diversidad. A partir de esta homologación los policías pueden ser técnicos superiores en seguridad pública y continuar sus estudios en otros niveles educativos.