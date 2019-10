Cómo sigue El Tribuno BB en el Torneo Federal

Ya pasó el debut y la primera victoria. Es tiempo de relajarse y volver a entrenar para encarar el segundo partido.

Luego de su triunfo sobre Belgrano de Tucumán por 66 a 65, El Tribuno Básquetbol volverá a presentarse el viernes, frente a Talleres de Tafi Viejo, por la segunda fecha de la División Noa del Torneo Federal de Básquet.

Cabe recordar que El Tribuno jugará 24 partidos en la fase regular, de los cuales 4 serán en un pentagonal con Belgrano, La Unión Abasto, Estudiantes (T) y Talleres. Si finaliza entre los 3 primeros, pasará directo al play off de conferencia, si se ubica entre el 4° y 7° lugar, jugará una reclasificación, si es 8° o 9° terminará su temporada, y si se ubica 10° o 11°, jugará por la permanencia.

Los próximos partidos de El Tribuno BB

Fecha 2 - 25/10

vs. Talleres de Tafi Viejo (V)

Fecha 3 - 01/11

vs. Hindú Club de Cat. (L)

Fecha 4 - 10/11

vs. Facundo de La Rioja (L)

Fecha 5 - 17/11

vs. La Unión de Tuc. (V)

Fecha 6 - 22/11

vs. Nicolás Avellaneda (L)

Fecha 7 - 29/11

vs. Riachuelo de La Rioja (V)

Fecha 8 - 01/12

vs Facundo de La Rioja (V)