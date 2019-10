El Gobierno en alerta por los contagios de la violencia en la región

Desde el Ministerio de Seguridad siguen de cerca la radicalización de la protesta en Chile porque hubo convocatorias en la Argentina a manifestar solidaridad con las mismas. Altas fuentes consultadas por Clarín no descartan ninguna de las teorías sobre un posible contagio en la región. La posición oficial además es la de no descartar teoría alguna, pero al mismo tiempo mantener el tono moderado.

Algunos de los hechos que siguieron desde el Ministerio de Seguridad son la protesta de este lunes en Diagonal Norte y San Martín, en Buenos Aires, que terminó con incidentes y otro llamado a reunirse que tuvo lugar el domingo en La Plata. Pero también siguen de cerca los movimientos de la Federación Anarquista de Rosario. Algunas convocatorias a cacerolear frente a la embajada chilena en Buenos Aires "contra el ajuste y la represión". Y el seguimiento de comunicaciones por Whatsapp en CABA como una que reza "Fuera Chadwick, #Fuera Piñera, #Huelga General". Hay un grupo de Whatsapp que se agrupa bajo el lema "Protesta en Apoyo a Chile". Para el caso, en la Rosada y en la Cancillería hablaban con cautela este lunes del duro comunicado que emitió el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, que escribió: "Las actuales corrientes de desestabilización de los sistemas políticos del continente tienen su origen en la estrategia de las dictaduras bolivariana y cubana". Y además de adjudicarles la exportación de la polarización y las malas prácticas, la promoción y exportación del conflicto social, refirió a la reciente frase del hombre fuerte de Venezuela, Diosdado Cabello, en el sentido de que se ciernen nuevas "brisas boliviarianas" sobre Argentina, Ecuador y Perú.

En el Gobierno, metidos de lleno en la pelea por tratar de meterse en el ballotage, no descartan que si existiera la posibilidad de una segunda vuelta aparecieran escenas de tensión en las calles.

La otra traza que siguen de cerca es la que plantea el llamado Grupo de Puebla, que en su página oficial habló de la coordinación de treinta líderes de 10 países entre ellos ex presidentes como Lula da Silva, Dilma Rousseff, y representantes de distintos países. En una nota publicada recientemente en el sitio de Russia Today, daban cuenta de una supuesta coordinación de gobiernos del "Grupo de Puebla desde Montevideo -Buenos Aires- La Paz- Ciudad de México. Y destacaban el triunfo de Alberto Fernández, y la reelección de Evo Morales, para la concreción de este esquema.

Con todo, hay que destacar que si bien el candidato del Frente de Todos ha confirmado que tiene intenciones de salirse del Grupo de Lima y mantenerse en un esquema de "neutralidad" frente a Venezuela como México y Uruguay, no hay referencia alguna en sus discursos a un nuevo tipo de realineamiento.

Fuente: Clarín