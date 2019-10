Salta Basket tendrá hoy su debut internacional frente a Botafogo

El 22 de octubre quedará marcado a fuego para el básquetbol salteño. Será recordado siempre como el día en que trascendió las fronteras, con la participación de Salta Basket en la Liga Sudamericana de Básquet.

Esta noche será el debut de los infernales en el segundo certamen más importante del baloncesto del continente. Desde las 21.10, en la isla colombiana de San Andrés, enfrentarán a Botafogo de Brasil, por la primera fecha del Grupo D, y será televisado por la señal 612 y 1612 HD de DirecTV.

Salta Basket afrontará su primer compromiso internacional, un derecho obtenido por haber ganado hace poco más de un mes la Supercopa de la Liga Argentina de Básquet al vencer a Platense.

Aquella distinguida victoria del conjunto salteño le dio este pasaje internacional que afrontará con la ilusión de dar un batacazo. Es que, como bien lo remarcó Luis Lenti, el presidente de los infernales, hay que poner los pies en la tierra y moderar la expectativa.

“Estamos bien, los muchachos están tranquilos, con muchas ganas, pero no hay que olvidar que somos un equipo con bajo presupuesto, de segunda división, que viene a disputar un certamen de otro nivel con los principales equipos de cada país”, sostuvo el dirigente desde la isla San Andrés, en diálogo con El Tribuno. “Hay que dejarlo claro para que en Salta se entienda de antemano que no va a ser fácil”, insistió Lenti.

Es que Botafogo, el club de Río de Janeiro popularmente conocido en el fútbol y ganador de la Copa Conmebol en 1993, hoy Copa Sudamericana, lo que en el básquet es precisamente la Liga Sudamericana, llega a este certamen por haber terminado tercero en la NBB (Novo Basquete Brasil), la principal categoría del básquet brasileño, con un equipo fuerte y experimentado, siendo claro favorito sobre Salta Basket.

Teniendo en cuenta que los infernales tendrán otro duro rival en la zona como Nacional de Uruguay, partido del jueves, las aspiraciones del conjunto salteño son de un tercer puesto. Ese es el objetivo que se persigue en San Andrés. Salir terceros, pero contando con una victoria sobre Warrios, el anfitrión, que en los papeles es el rival más débil. “Estamos lejos del nivel de Botafogo y Nacional, hay que ser realistas, pero si vencemos a Warriors tendremos la chance de poder clasificar”, se ilusionó Lenti.

Para que Salta Basket pueda extender su historia en la semifinal de esta liga debe terminar entre los dos primeros de la zona. Como esto suena muy difícil, puede entrar como mejor tercero y para ello debe ganar al menos uno de los tres partidos, con lo cual llegará a 4 puntos, y obtener una diferencia de tantos mejor que -17. Ese es el límite que fijó el equipo Malvín, de Uruguay, el tercero en el Grupo C (ver recuadro aparte).

Por más complicado que parezca el debut, el plantel de Salta Basket jugará con la garra y la ilusión del triunfo en esta presentación que quedará registrada eternamente en la agenda de los acontecimientos deportivos destacados de Salta.