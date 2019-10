Por las protestas en Chile, en Salta hay pasajes reprogramados y preocupación

Por las protestas en Chile miles de pasajeros se encuentran varados sin poder llegar o salir del vecino país por el toque de queda y el cierre de fronteras.

En Salta hay tres empresas de transporte que salen rumbo al norte chileno y una que pasa el país trasandino rumbo a Perú. El Tribuno realizó un relevamiento en la terminal de ómnibus y consultó a trabajadores de Pullman Bus, Andesmar y La Veloz del Norte, mientras que Géminis tiene sus persianas bajas y un cartel que indica “temporalmente suspendemos los viajes a Chile”.

Desde la boletería de Pullman Bus indicaron que esperaban novedades a última hora de ayer y confirmaron que “desde el domingo no se venden pasajes” rumbo a San Pedro de Atacama, Calama, Antofagasta, Iquique ni a Arica.

Sebastián, encargado de Pullman Bus en Salta, contó a este diario: “Operamos de acuerdo con las instrucciones que recibimos desde Chile”.

“Si bien salen micros a San Pedro de Atacama y a Antofagasta no se venden pasajes y está destinado a quienes compraron con anterioridad y se encuentran rezagados. No hay combinaciones dentro del país y en los pasajes directos hubo modificaciones”, sostuvo.

Sobre el inconveniente que le generó a chilenos que están en la provincia o a salteños que pretenden volver, explicó que “los pocos que están rezagados ya tienen fecha para volver, mientras que los turistas que pretenden comprar un pasaje hoy y no pueden hacerlo, no se preocupan porque encuentran otra vía de viaje rumbo a Bolivia o dentro de Argentina”.

Respecto a esos colectivos que si circulan, Sebastián dijo: “Se opera en otros horarios por el toque de queda y cierre de fronteras. Allá se están determinado los servicios”.

Beatriz, una salteña que vive en Calama desde hace 20 años quiso comprar pasajes y no pudo. “Mi viaje era urgente y hoy (por ayer) me dijeron que recién podría haber pasajes mañana (hoy) y en caso de ser así saldría a las 7”.

Preocupada contó: “Estoy desde la mañana dando vueltas. Pregunté en Andesmar y en Pullman Bus. En esta última empresa me dijeron que espere y me voy a quedar en la terminal hasta saber si es que puedo viajar”.