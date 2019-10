Salta Basket hizo historia en su debut en la Sudamericana

Los Infernales no se achicaron en su primer partido de la Liga Sudamericana y vencieron 73 a 65 a Botafogo de Brasil por el grupo D en Colombia.

Con mucho amor propio y pasajes de buen juego, Salta Basket consiguió anoche un triunfo histórico en su debut en la Liga Sudamericana de básquet al vencer a Botafogo de Brasil por 73 a 65 en la primera fecha del grupo D. El partido se jugó en el estadio de Warriors San Andrés de Colombia, los anfitriones de la última zona que resta definirse en la competencia continental.

Los Infernales no se achicaron por la situación, por primera vez disputan una competencia continental frente a un equipo más armado, con mayor presupuesto y hasta mejores aspiraciones en la previa. Pero los salteños salieron convencidos de quien pega primero pega mejor.

Con este resultado Salta Basket encabeza las posiciones del grupo a la espera del partido que inmediatamente después jugaban Warriors San Andrés y Nacional de Uruguay. Pero ya con un triunfo en su poder se abre un mejor abanico de posibilidades de acceder a las semifinales de la Liga Sudamericana.

En el Coliseo Ginny Bay, Salta Basket logró dominar el partido casi de principio a fin. El inicio del partido encontró mejor al conjunto carioca, que con anotaciones en la pintura, aprovechando la diferencia física, logró tomar una leve ventaja. Sin embargo, con una presión alta y corriendo la cancha las veces que podía, los salteños dieron vuelta el resultado para terminar arriba por uno tras los diez primeros minutos: 14 a 13.

En el segundo la cosas mejoraron para los argentinos que, en base a la intensidad en los dos costados del campo y liderados por Christian Schoppler en cuanto a generación de juego, ampliaron la brecha de luz entre ambos. De esta manera, la primera parte del compromiso culminó con éxito de Salta Basket por 39 a 28.

Tras el descanso largo los salteños, ya crecidos en confianza, volvieron a acrecentar en su juego y le agregaron a lo ya observado algunas bombas de tres puntos que ayudaron a sacar máxima de 23 en algún momento.

En el último cuarto los dirigidos por José Esteban Gatti supieron controlar el desarrollo, aguantaron un levantada final del rival y consumaron una victoria clave por una buena diferencia que los ubica para ser uno de los candidatos a pasar a las semifinales.

Hoy, en la continuidad del grupo D, Salta Basket deberá chocar contra el local, Warriors San Andrés, desde las 23.30, y antes, en primer turno (21.10), Botafogo irá por la recuperación ante Nacional de Montevideo.

La síntesis

BOTAFOGO 65 S. BASKET 73

L. Fernandes 10 C. Cardo 8

H. Coelho 12 M. Bolívar 9

C. dos Santos 7 F. Bazani 2

P. Boracini 10 S. González 5

D. Sommer 3 (FI) E. Stucky 7 (fi)

A. Da Silva 0 C. Schoppler 15

A. Henrique 8 J. Hierrezuelo 3

J. Smith 2 M. Bernardini 13

D. Conceicao 8 N. Álvarez 0

J. Da Silva 3 N. Buchaillot 11

F. Mcswain 2

DT: L. Alves DT: E. Gatti

Parciales: 13-14 (13-14), 15-25 (28-39), 17-25 (45-64) y 20-9 (65-73)



Estadio: San Andrés (Colombia)

Árbitros: Americo Rodriguez, Sebastián Negron y Oswaldo Chirinos