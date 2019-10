“El periodismo digital acabó con las distancias, con eso de estar lejos de...”

María José Bonacifa es licenciada en periodismo, se desempeña hace más de una década en la Editorial Perfil, donde ingresó como editora y actualmente ocupa el cargo de directora ejecutiva.

Es titular de la Cátedra de Periodismo Multiplataforma en la Escuela de Comunicación de Editorial Perfil, docente del posgrado Perfil-Usal y autora del curso de Periodismo Digital de la plataforma de e-learning de Perfil.

Es docente en la Universidad del Salvador y jefa de Trabajos Prácticos en la cátedra Nuevas Tecnologías de la Comunicación de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Belgrano.

El fin de semana anterior, por iniciativa de la petrolera Pan American Energy tuvo a su cargo la capacitación en periodismo digital de un centenar de comunicadores en actividad, responsables de medios de comunicación y estudiantes del departamento San Martín.

Casi al finalizar las jornadas en las que se abordaron temas como la historia del periodismo digital, la redacción web, los nuevos roles, características de las noticias web, las diferencias de las noticias digitales con las tradicionales, presente y futuro del periodismo móvil, el poder en las redes y formas de monetización de proyectos digitales, entre otros temas, la catedrática, que por primera vez llegó al norte del país, habló con El Tribuno.

En esta su primera vez en el norte del país, ¿qué impresión se lleva?

La mejor impresión, gente muy cálida, respetuosa y sobre todo muy interesada por la profesión. Me llama la atención la gran cantidad de periodistas, sobre todo de radio, por lo que me parece excelente el interés de trabajar en los medios, pero sobre todo en capacitarse, por todo lo que se viene en materia de periodismo.

¿Qué inquietudes le plantearon los más jóvenes, los que recién se inician en el oficio?

Una chica me planteaba su incertidumbre por su futuro laboral estando acá, “tan lejos” me decía. Pero con todo lo que hemos visto de periodismo digital eso de estar lejos es solo una circunstancia que no impide nada. Hace unos cuántos años nadie hubiese podido aspirar a tener su propio diario, salvo los grandes empresarios. Pero hoy en día todo el mundo puede tener su propio medio, pero lo importante, como quedó planteado en las jornadas, es asociarse con las personas más indicadas. Mi recomendación es no hacerlo solo, sino uniendo fortalezas. Los más jóvenes manejando más aplicaciones y los más grandes aportando su sabiduría en todo lo que significa e implica el periodismo. Las redes no pueden ser solo Instragam, Facebook o Twitter, necesitamos redes humanas.

¿Qué tanto se conoce en el norte sobre periodismo digital?

Hay diferencias entre los más jóvenes, que preguntan por una aplicación porque están muy familiarizados con el tema, y los más adultos, que se interesan por temas más generales. El periodismo online ya lleva 26 años, tampoco es algo tan nuevo, pero lógicamente si lo queremos comparar con la prensa escrita recién está dando su primeros pasos.



¿Cuál es la propuesta educativa de Perfil?

Hace unos 5 años Perfil dio el puntapié haciendo un posgrado en investigación asociado con la Universidad del Salvador. Actualmente estamos en la sexta camada de egresados y a lo largo de ese tiempo se fueron abriendo diferentes cursos y alternativas con otras universidades; el año pasado se abrió la escuela de periodismo, en la que los alumnos vienen para estudiar una carrera terciaria de dos años pero en la propia redacción y los profesores somos los que estamos a cargo de cada área. Se trata de una orientación y una propuesta muy práctica; cuando yo terminé la licenciatura después de estudiar 5 años nunca había pisado una redacción; pero quiero destacar que lo teórico tampoco hay que descartarlo, porque es lo que nos va nutriendo. Los que eligieron este camino deben estudiar, hacer cursos, capacitaciones y todo lo que esté a su alcance.



¿Los diarios de papel, tal como los conocemos, están acaso condenados a morir, van a desaparecer?

Si algunos diarios mueren será porque no encontraron su modelo de negocio, pero los que entiendan que se trata de una convengencia entre los distintos medios -los más tradicionales y los más nuevos- van a seguir. Lo mismo se decía de la radio cuando apareció la televisión y de la televisión cuando llegaron internet o las redes sociales. Y acá estamos todos. The New York Time, uno de los diarios más antiguos de EEUU, es actualmente rentable gracias a su estrategia digital de ofrecer contenidos de calidad.