Brigadistas: "Se tendría que haber planificado"

El testimonio de un exbombero voluntario que estuvo en el incendio de Guachipas en el que murieron calcinados cuatro brigadistas fue clave ayer en la sexta jornada del juicio que se sigue contra tres exfuncionarios por el caso. Hernán René Lera cuestionó la falta de organización y afirmó: "Teníamos en claro que era imposible trabajar".

Mauricio Valdez (27), Víctor Humberto Ferreyra (37), Martín Albarracín (27) y Matías Daniel Vilte (22) fallecieron en octubre de 2014 cuando trataban de combatir el fuego en el cerro El Acheral. En la causa se juzga a los exfuncionarios de Defensa Civil Víctor Ola Castro, Roberto Durnelli y César Dagún por el delito de incumplimiento de deberes.

Hernán René Lera contó que, días anteriores a la tragedia, la guardia de Bomberos El Carril había recibido un llamado de la comisaría de Guachipas por un incendio de pastizales en Las Juntas.

"Respondí que no podíamos salir para ahí porque no era jurisdicción nuestra ", aseguró el exbombero voluntario ante el juez de Garantías 4, Diego Rodríguez Pipino.

Y agregó: "Un día después nos dijeron que había ido gente de Defensa Civil, que vayamos a colaborar, así que separamos un grupo de muchachos y fuimos. Fue el 28 de octubre".

"Hacía una semana que teníamos conocimiento de que se estaba incendiando el lugar", sostuvo. Indicó que concurrieron a bordo del móvil 3 y que llevaron herramientas. "Llegamos a Guachipas a las 7. Nos presentamos en la comisaría. Nosotros éramos 10 y se sumaron tres policías. Luego fuimos hasta Las Juntas, donde llegamos a las 9.30 y cuando subíamos el cerro vimos un foco ígneo que dos brigadistas estaban sofocando. Les preguntamos si faltaba mucho para llegar. Eso fue a las 11", recordó.

Lera expresó que llegaron al lugar del siniestro media hora después. "Se estaba propagando. Teníamos en claro que era imposible trabajar ", dijo. Además, indicó que un helicóptero sobrevoló la zona. "Pasaditas las 12 hizo un sobrevuelo el helicóptero pero no hizo disparos", aseguró.

Según Lera, a su criterio, el incendio era de nivel III. "Pensamos que ese día el helicóptero iba a hacer un disparo pero se tendría que haber planificado bien desde mi punto de vista", señaló.

El exbombero cuestionó la falta de organización. "No había con quién planificar la forma de trabajo. Se tendría que haber planificado el día o la noche anterior, la parte aérea. El incendio de nivel III es para trabajar con más personal: Defensa Civil, la Municipalidad, un comité de crisis, otro cuartel de bomberos, la dotación de Cafayate", destacó.

Aseguró que entre las 13.30 y las 14 vio a los otros brigadistas. "Estaban en un lugar tranquilo. No los vimos de cerca, sino de lejos. Estaban subiendo. Iban acompañados con un guía".

Y manifestó que entre las 14 y 15 la situación empeoró. "Se armó el despelote del viento. Se empezó a poner feo. Se veía latente el fuego. Se propagaba. Había mucho humo, combustión, vegetación seca. Les dije chicos, no se puede trabajar", sostuvo.

El exbombero voluntario hizo una comparación: "Imagínese la Cuesta del Obispo, donde usted se puede parar a ver todas las nubes. Así se veía el valle, pero con humo. Se veía todo anaranjado. Les dije "vamos'. Desde el momento en que llegamos corrimos riesgos. Yo pensaba en la vida de mis compañeros. Si metía el grupo, alguien podía salir herido. Había un ventarrón terrible. El fuego era imposible de combatir. Tomé la decisión de retirarnos. Bajamos y almorzamos", hizo hincapié.

Lera expresó que la pérdida de los brigadistas fue un choque tremendo. "Nos causó tristeza. A los que estaban abajo -gauchos, otros brigadistas y policías- se los veía angustiados, shockeados. Al pie del cerro había una camioneta de Defensa Civil", finalizó.

Ayer declararon, además, Gabriel Muñoz, piloto y director de Aviación Civil, y Claudio Zanlongo, también piloto.

Muñoz sostuvo que no se encontraba en servicio esa fecha y que no estaba en la ciudad. Las partes le consultaron cuestiones relacionadas con el clima y características de vuelos.

Zanlongo declaró que el 26 de octubre de 2014 recibió un llamado por la mañana para acudir en un helicóptero hidrante a Guachipas a extinguir fuego. Dijo que el tiempo estimado para llegar fue de unos 20 minutos y que el suceso ocurrió a las 9.50.

"Despegué. Fui al lugar. Llegué. Mientras me estaba acercando no veía nada de fuego. Hice círculos concéntricos buscándolo. Seguí patrones de búsqueda. Cerca de Alemania vi una zona quemada. No podía establecer si era de días o semanas atrás pero no encontré indicios de fuego. Volví sin encontrar fuego", expuso el piloto Zanlongo.

Familiares piden otra carátula

Las familias de los brigadistas fallecidos expresaron su malestar e indignación ayer por la carátula de la causa. “Nosotros pedimos que la carátula sea homicidio simple. Aquí hubo cuatro muertes y tiene que haber justicia con penas efectivas para los tres imputados”, manifestó Omar Valdez, padre de Mauricio, uno de los brigadistas fallecidos.

Y agregó: “Además, espero que la fiscal Mónica Poma tome nota de todas las declaraciones porque hubo aspectos raros. Muchas suenan como armadas. Se han dicho cosas que no corresponden. Quizá hay presiones a testigos”.