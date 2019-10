Romero: “De ganar el kirchnerismo es la vuelta al pasado, al caos, al desorden y la violencia”

Sabe que las elecciones de este domingo serán claves y plantea que están en juego dos modelos de país. Juan Carlos Romero es actual senador nacional y busca renovar su banca de la mano del frente Juntos por el Cambio. En diálogo con El Tribuno aseguró que tiene que haber consensos en cuestiones básicas como inflación, empleo, equidad y mantener el equilibrio fiscal. Además, aseguró que se tiene que dar “una nueva relación entre trabajadores y empresarios”, y que va a servir “para crear más empleo” y superar la pobreza.

El domingo es una elección clave para el país...

Estoy convencido de que la política que el kirchnerismo plantea es una desgracia para el país. El kirchnerismo hizo mucho daño durante 12 años y creo que está amenazando con daños mayores, cuando habla de enjuiciar periodistas, de convertir a la Justicia en un servicio de justicia como si fuera el servicio de salud, como si fuera un servicio público y no un poder del Estado. Cuando habla de reformar la Constitución, habla de enjuiciar a los jueces, de hacer reforma agraria, de controlar las ganancias de las empresas, como lo dijo la expresidenta. Creo que esas cuestiones, como se verificó después de las PASO, asustan a la gente y los mercados.

Y la inflación que venía bajando al 2 por ciento y que en diciembre llegaría al 1 por ciento, solo el temor y la inseguridad que genera el frente kirchnerista la llevaron al 6 por ciento y el dólar de 40 a más de 60. Si esta gente tiene la posibilidad de ganar, esto se va a potenciar. En el país nadie es mago, el kirchnerismo no puede hacer magia, ya lo demostró cuando gobernó 12 años el país y todos los indicadores fueron los peores.

Néstor kirchner asumió con una inflación de 4 por ciento y la llevó al 25. Cuando uno desata la furia de la inflación en la Argentina, es muy difícil contenerla, y menos con la inseguridad que tenemos siempre en el país. El principal mal que tenemos es la inflación y hay que luchar contra ella para bajarla. Eso va a generar más dinero en el bolsillo de la gente, pero también va a generar confianza para poder trabajar y producir que es lo que nos está faltando.

“Cuando uno desata la furia de la inflación en la Argentina es muy difícil contenerla, y menos con la inseguridad que tenemos siempre en el país”.



¿Qué le faltó a Mauricio Macri para controlar la inflación?

Le faltó haber tomado las medidas necesarias con más anticipación. Hubo excesivo optimismo respecto de las inversiones y de que nos iban a seguir prestando plata. A la Argentina la miran desde afuera como un país al que le gusta pedir plata, que gasta de más y que además después se enoja con el que le presta plata, lo apedrea al banquero y después hace un default. Esa fue una conducta de la Argentina por muchos años. El año pasado se nos cerraron las puertas del financiamiento por falta de confianza. Ahí es cuando el Gobierno nacional tendría que haber sido mucho más duro en rebajar impuestos, en ayudar a las actividades económicas. Lo que está haciendo ahora lo tendría que haber hecho el año pasado o cuando asumió. En materia política hubo una especie de círculo muy cerrado, que no permitió visualizar otras opciones y soluciones. También es cierto que obtuvo muchas leyes en el Congreso, pero todas ligadas a que las provincias salvaran sus cuentas.

¿Cómo es eso?

Usted tiene dos cuentas: la cuenta de la Provincia y la de la gente. La de la Provincia es poder pagar los sueldos. El conjunto de las provincias, incluida Salta, durante los años de kirchnerismo tuvieron gastos descontrolados. Y por otro lado está la cuenta de la gente: darle servicios públicos, salud, mejorar la educación y seguridad y hacer obras. Eso es lo que faltó en la provincia. Y si tenemos en cuenta las obras nacionales, el Gobierno nacional no las supo aprovechar.

Usted señala que durante el kirchnerismo no llegaron obras importantes para Salta...

Hagamos la cuenta. En 12 años el kirchnerismo no nos dejó ninguna obra emblemática en Salta. No hubo solución del problema de agua en el norte, ni autopistas, ni mejora del tren, ni el camino a Chile. Solo hicieron 14 kilómetros en el camino a Chile y este Gobierno terminó el último tramo a Chile. El Gobierno provincial no supo aprovechar la adhesión al kirchnerismo, peleando por la provincia y por más obras.

El macrismo hizo algunas obras en Salta por medio del Plan Belgrano, va a insistir con la continuidad de este programa...

Las obras tienen que seguir. En la obra del tren estoy pidiendo la inclusión del ramal C-14, para tener unas vías nuevas como las que tenemos en Anta y hasta Pichanal. Ya en Güemes se está cargando azúcar en trenes, en una nueva playa de carga, con puente grúa. Necesitamos lo mismo para la minería, necesitamos conectarnos con Chile con un tren nuevo, necesitamos volver a tener una vía segura para que el Tren a las Nubes vuelva a salir de Salta y necesitamos el pavimento hasta el límite con Chile. En eso estoy enfocado con el actual gobierno, para que esté en los planes de los próximos años.

El año que viene, seguramente, habrá una discusión sobre la reforma laboral, ¿cuál es su postura respecto a este tema?

No me gusta la palabra reforma laboral, porque eso implica al laburante y yo no quiero que se llame así. Se tiene que establecer un diálogo de nuevas relaciones entre el trabajador y el empleador. El empleo joven, con menos cargas y costos. Permitir otro tipo de ventaja, por ejemplo, dejar de resolver los convenios colectivos en Buenos Aires, que no tiene la misma realidad que las provincias, que haya más convenios por empresa y no por actividad. No puede haber ocho gremios aeronáuticos. Tendría que haber un gremio de aerolíneas. Ese tipo de cosas hay que discutirlas, no pueden salir sin consenso. La nueva relación entre trabajadores y empresarios tiene que servir para crear más empleo, no precarizar a ningún trabajador. Si gana el kirchnerismo, no se va a ver nada de eso porque va a primar el populismo y la demagogia.

“Yo creo que esta es una oportunidad de cambio, de hacer cosas nuevas, de poner en marcha nuevamente a la provincia de Salta”.



¿Y cuál es su mirada sobre una posible reforma previsional?

La reforma previsional tiene dos patas: primero, si uno tiene un país que crece y hay más empleo en blanco, la relación jubilados y trabajadores va a mejorar. Uno necesita cuatro o cinco trabajadores activos aportando para sostener el sistema para un jubilado y en Argentina hay dos activos por cada pasivo. No creo que se deba subir la edad: 60 para las mujeres y 65 para el hombre está bien. Tal vez haya que corregir todos los regímenes especiales que hay que fueron alterando esa relación 60-65. Hay que trabajar mucho en la creación de empleo y en bajar el costo.

En un país con altos índices de pobreza, desocupación y con economía en caída, parece indispensable llegar a un gran acuerdo nacional...

Si no hay acuerdo no hay solución, porque la pobreza en Argentina se mantiene entre el 25 y el 30% desde que volvió la democracia. Y eso es un fracaso de todos. Cómo puede ser que en 30 años no hayamos podido bajar la pobreza. Y no se va a bajar si no hay un acuerdo entre las fuerzas que tienen representación en el Congreso. Tiene que haber un acuerdo, por lo menos de los puntos más importantes: inflación, trabajo, equidad y no gastar más de lo que nos ingresa.

¿Cómo ve a la provincia de Salta?

Yo creo que esta es una oportunidad de cambio, de hacer cosas nuevas, de poner en marcha nuevamente la provincia en aquellos rubros donde somos competitivos: turismo, minería, el campo, la energía y el petróleo. Hay que reactivar esos sectores. Hay que hacer cosas nuevas y generar atractivos para la provincia. Y espero que se dé en un marco donde el país se ordene y los inversores vuelvan a confiar. Hay decenas de proyectos de minería pendientes, esperando ver para qué lado va el país. Somos un país bastante cambiante que da un poco de miedo a los inversores.

¿Qué país ve a partir del 28 de octubre?

Si tenemos éxito y Cambiemos pasa a la segunda vuelta y gana, vamos a tener un país que está en un camino donde tiene que ir mejorando. De ganar el kirchnerismo es una vuelta al pasado, una vuelta a una etapa de caos, de desorden y violencia que no queremos que se repita.

.