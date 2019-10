Nutricionistas generan conciencia sobre la alimentación saludable

En el marco del Día Mundial de la Alimentación Saludable, que se celebra el 16 de Octubre de cada año, desde el Programa de Nutrición y de la Residencia en Nutrición Comunitaria se llevó a cabo en el predio del hospital Dr. Joaquín Castellanos de la Localidad de General Güemes una jornada para conmemorar dicha fecha bajo el lema, “Una alimentación sana para un mundo con hambre cero”.

Sobre el objetivo que se planteó con esta actividad conversamos con la nutricionista Belén Páez: “Promocionamos hábitos saludables a partir de la promoción de la actividad física y del consumo de alimentos saludables, en esta oportunidad preparamos juegos donde incorporamos algunos conceptos de lo que es alimentación saludable, también buscamos desmitificar lo que tenemos incorporado sobre lo que es un alimento saludable, por ejemplo el pan negrito mucha gente piensa que este pan o el pan con salvado engorda menos que el pan común, lo cual es un mito, en realidad todo engorda si lo consumimos en exceso, puedo comer pan pero no en mucha cantidad, al igual que las galletitas, 6 son suficientes”.

Agregó: “Junto con los juegos realizamos algunas preparaciones más adecuadas y más saludables para ser incorporarlas en nuestra alimentación”.

“No hay alimentos buenos o alimentos malos. Lo que hay son malas combinaciones de alimentos, en la Argentina la alimentación es muy carente de vitaminas y minerales, lo cual también tiene que ver con la economía”, dijo la nutricionista Páez.

Mucho por aprender

Paéz señaló que “hay mucho por informar, por esa razón es que invitamos a la comunidad a que nos visiten en nuestros consultorios en el hospital, no solo debo visitar un nutricionista cuando quiero perder peso o me siento enfermo, sino en cualquier momento, para estar informados y educarme en alimentación para tener una mejor calidad de vida”.

En los últimos años han cambiado mucho nuestros hábitos alimentarios, hemos pasado de platos elaborados a dietas hipercalóricas con un alto contenido en harinas refinadas, azúcares simples, grasas, sal y alimentos elaborados. Se dedica menos tiempo a preparar comidas en casa y los consumidores dependen cada vez más de supermercados, establecimientos de comidas rápidas, vendedores de alimentos en la vía pública y restaurantes de comida para llevar.

Una combinación de dietas poco saludables y estilos de vida sedentarios ha disparado las tasas de obesidad, no solo en los países desarrollados sino también en los países de bajos ingresos, donde el hambre y la obesidad a menudo coexisten. Esta malnutrición por exceso se pudo evidenciar en la cuarta Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (2018), donde el sobrepeso y la obesidad aumentaron, desde el año 2005 y hasta 2018 el sobrepeso aumentó un 3% mientras que la obesidad se incrementó en un 16%.

En la segunda Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (2019) se pudo detectar que en los niños y niñas menores de 5 años el exceso de peso estuvo presente en el 13,6%, en el grupo etario de 5 a 17 años, fue del 41,1%, mientras que en la población adulta la prevalencia fue de 67,9%.

Sedentarismo y consecuencias

Las enfermedades crónicas no transmisibles como las cardiovasculares, diabetes, dislipemia, hipertensión y cierto tipo de cánceres se ven favorecidos como consecuencia del exceso de peso y el sedentarismo, que se ha generalizado en los últimos tiempos, por tal motivo considera como oportuna esta fecha para realizar actividades de promoción y prevención, sobre una alimentación saludable.

Con el objetivo de promover hábitos alimentarios saludables en la población de General Güemes.