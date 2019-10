Alberto Fernández se emocionado cuando Cristina recordó su rol como funcionario de Kirchner 

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, se emocionó hoy hasta las lágrimas cuando su compañera de fórmula, Cristina Kirchner, recordó su rol como jefe de Gabinete del fallecido mandatario Néstor Kirchner.

“Alberto no ocupó ningún cargo en estos cuatro años. Pero Alberto fue el jefe de Gabinete del proyecto político que en 2003 le devolvió la dignidad a los argentinos”, resaltó la senadora nacional ante una rambla repleta de militantes en el cierre oficial de la campaña.

En ese momento, los presentes cantaron “Néstor no se murió, Néstor no se murió”, y Fernández se emocionó con el recuerdo del ex presidente, ante lo que el candidato a gobernador, Axel Kicillof, le agarró la mano.

“Él fue el jefe de Gabinete del gobierno que reestructuró la deuda externa produciendo la quita más importante. Él fue el jefe de Gabinete que le pagó al FMI la deuda que arrastrábamos desde 1957”, continuó la ex mandataria nacional.

Y agregó: “El fue el jefe de Gabinete del gobierno que comenzó a recuperar el salario y las jubilaciones de todos los argentinos y argentinas”.