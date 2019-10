La cancha para el partido de la U y Cardenales fue por consenso

Consenso absoluto. Ese es el término contundente que utilizó el presidente de Universitario RC y extitular de la Unión de Rugby de Salta, Adolfo Mimessi, para poner fin a la polémica por la decisión de jugar mañana la final de la Liguilla Súper 10-2020 frente a Cardenales de Tucumán en su cancha.

Lo cierto es que el reglamento del Regional del NOA de rugby, en uno de los puntos del artículo 5, establece que la final y el partido por el tercer y cuarto puesto se jugarán en una sola cancha. También menciona que ambos partidos se harán en Tucumán y que será la Unión de Rugby de esa provincia la que decida la sede.

Cabe destacar que la final entre Universitario y Cardenales se jugará mañana, desde las 17.30, en la cancha de los purpurados, mientras que el Jockey de Salta y su homónimo de Tucumán se enfrentarán a partir de las 16 en las mismas instalaciones deportivas.

¿Qué pasó? A comienzos de esta semana, la presidencia de la URT se comunicó con Mimessi para comentarle su preocupación de que la cancha de Lince no fuera habilitada por la Municipalidad a raíz de un accidente reciente con la caída de una de sus tribunas.

Esto había provocado la internación de dos pequeñas jugadores que se encontraban en el lugar y que sufrieron heridas de consideración.

Ante esa incertidumbre y luego de quedar descartada la cancha de Tucumán Rugby, las autoridades tucumanas propusieron que se jugara en Cardenales.

Pero, claro, entre la imposibilidad de los otros estadios y la buena predisposición del conjunto universitario, hubo una solución consensuada, tomando en cuenta que ambos equipos ya lograron el objetivo de sumarse al Súper 10 del 2020.

De esta manera, el desafío primario en la Liguilla y la final de mañana podría ser solo anecdótica. Así, el acuerdo final se selló con Cardenales.

“Es más del pacto de caballeros y amigos que enaltece al rugby, que el único espíritu que siempre persiguió fue la camaradería de sus jugadores y los clubes”, resaltó Mimessi.

Sin embargo, el titular de Universitario aclaró: “Pedimos también que se juegue el viernes a la noche, pero hay ciertos inconvenientes de infraestructura que no pudieron hacerlo efectivo”.

Y aclaró: “En las semifinales del fin de semana pasado se dio que en una tribuna estaba Cardenales, en la otra Universitario, en la otra Jockey de Tucumán y en la otra Jockey de Salta y se llevó todo en plena normalidad”.

“Sé que a veces hay personas a las que no se las puede conformar, pero tratamos de hacer el esfuerzo por todos”, concluyó.