Claudio Mohr: “Necesitamos bajos impuestos pagados por más personas”

Claudio Mohr es candidato a concejal por el Frente Sáenz Gobernador, partido Primero Salta, Lista 224, y el actual subsecretario de Habilitaciones de la Municipalidad.

El funcionario visitó El Tribuno y habló sobre las propuestas que apoyará en la ciudad, que se centran, sobre todo, en facilitar a los privados que generen trabajo.

Cuando sea concejal, ¿qué propuestas va a acercar al Concejo Deliberante?

Nosotros, con el intendente Gustavo Sáenz a la cabeza, estamos muy preocupados por la situación laboral. Hay muchos frentes que abordar en Salta, pero lo que me llega más cercano a mí es la cuestión laboral, por mi cargo.

Entendemos que Salta es una ciudad que vive, sobre todo, del turismo y de la actividad comercial. Las industrias y las grandes empresas son pocas, en relación con la ciudadanía que tenemos. Entonces, debemos simplificar los trámites para las habilitaciones, lo que hacemos desde el inicio de mi tarea junto al intendente, pero tenemos que ir más allá.

Tenemos que simplificar los trámites de Ambiente, el tema de las tasas... Tenemos que acompañar, porque la presión tributaria es muy alta en el país, en la provincia y en la ciudad, aunque desde comienzo de año hemos bajado muchas tasas. Entendemos que debemos ir por ese camino: fomentar el turismo y el comercio y hacer que los impuestos sean más bajos y los trámites, más sencillos. Que el Estado, de alguna manera, sea imperceptible y solo tenga el rol de controlar.

¿En qué sentido, el Estado debe ser “imperceptible”?

Imperceptible, en el sentido de que los trámites no sean engorrosos. De hecho, hemos generado un sistema de habilitaciones digitales, con el que la gente puede hacer su trámite a distancia. Estamos muy bien, en el sentido correcto, en una etapa de adaptación tanto del personal de la Municipalidad como de los contribuyentes que hacen los trámites, pero entendemos que el Estado debe hacer las cosas más sencillas y revisar la cuestión tributaria. No necesitamos poca gente pagando muchos impuestos, sino bajos impuestos pagados por más personas.

Si bien las habilitaciones se agilizaron bastante, siguen los reclamos por las demoras, la burocracia o el mal funcionamiento del sistema...

En la crítica constructiva y en las observaciones que nos hacen de nuestros posibles errores, nosotros vemos oportunidades de mejora y sobre ellas trabajamos. Desde que inició el sistema digital, en septiembre del año pasado, y sobre todo los primeros cuatro meses, hicimos muchas modificaciones al proceso y hacemos mucha docencia.

Más allá simplificar requisitos para el régimen general, hemos creado una ordenanza de régimen simplificado de habilitaciones para locales de hasta 40 metros cuadrados, con solo cinco requisitos. Esto nos permite darle respuesta rápida a la gente y, además, bajarle los costos.

¿Considera que debería controlarse mejor el cumplimiento de los contratos de servicios públicos de la Municipalidad?

Sí, los servicios públicos deben ser revisados de manera constante. Podemos hablar de Lusal y de Agrotécnica Fueguina, las empresas que tienen los contratos más grandes. Hay que revisarlos, ver cómo están y conversar con las empresas. La verdad es que el servicio, en términos generales, es bueno y perfectible. Lo que debemos hacer es revisar, ver las oportunidades de mejora y trabajar sobre eso de manera viable.

Más allá de lo que algunos solicitan en lugares puntuales, en términos generales, la gente está conforme, por ejemplo, con la recolección de los residuos. Después, estará la discusión de qué se hace con el vertedero y cómo está eso, pero hay que ser muy responsable y hablar con datos concretos, no con apreciaciones o suposiciones. Hay que tener estudios objetivos y, sobre eso, basarse para tomar decisiones.

La Municipalidad tiene denuncia penal por el vertedero...

Tiene denuncia penal y lo que debemos hacer es que el Poder Judicial determine el cumplimiento o no. La denuncia no es una condena, pero se tiene que aclarar eso y ver dónde está la oportunidad de mejora y, obviamente, será una tarea para la siguiente gestión.

Otro desafío es el río Arenales...

La mayoría de las cuestiones ambientales están legisladas. Lo que hay que hacer es cumplir las ordenanzas y ahí necesitamos no solo el compromiso del municipio y de los legisladores, sino también de los empresarios y de los ciudadanos, porque todos somos responsables de una ciudad.

¿Cuál es su postura en relación con el hotel, que está proyectado construir en el cerro de Tres Cerritos?

Entiendo que tiene que presentar un informe el área de Ambiente. En principio, diría que no podemos parar la evolución y los desarrollos. Lo que tenemos que hacer es acompañarlos, para que sean cuidadosos del medio ambiente, que no tengan un impacto nocivo para la mayoría de la ciudad... Siempre, cuando uno emprende algo, genera una modificación, algún cambio. El desarrollo comercial está bien, pero siempre cuidando la forma y a la mayoría de los vecinos.

¿Cree que tiene que haber presupuestos participativos, para que los vecinos tengan voz sobre las obras que necesitan los barrios?

Sí, me parece que los vecinos deben participar, pero también, que el municipio no debe dejar de controlar. Ha habido experiencias de cooperativas trabajando en los municipios y algunas lo han hecho bien y otras, no tanto. Entonces, la participación debe estar, pero se debe incentivar la actividad privada en este sentido.