Beccacece se fue: “Lo dimos todo, no cumplimos los objetivos"

El entrenador Sebastián Beccacece comunicó este sábado que se va de Independiente “de común acuerdo”, luego de haberse reunido con dirigentes de la entidad de Avellaneda.

El entrenador hizo el anuncio oficial en una conferencia de prensa brindada en el predio que la institución tiene en Villa Domínico, en la que reconoció sentirse “dolido por no haber podido responder a la expectativa de la gente”.

Según informó el club presidido por Hugo Moyano a través de su cuenta de Twitter, Fernando Berón, actual coordinador de las divisiones inferiores, asumirá a partir de este domingo de manera interina.

La intención es que Berón permanezca en el cargo hasta que al próximo DT lo elija la futura secretaría técnica, que estaría encabezada por Daniel “Rolfi” Montenegro, aunque todavía éste no asumió de manera formal y continuaba con su trabajo como panelista de un programa de televisión.

Beccacece, que llegaba de hacer una gran campaña en Defensa y Justicia, duró menos de cinco meses en el rojo, donde obtuvo ocho triunfos, siete derrotas y un empate.

Además, fue eliminado en cuartos de final de la Copa Sudamericana y de la Copa Argentina, ante Lanús, lo que puso punto final a su ciclo.

Con respecto a lo futbolístico en sí, Independiente nunca obtuvo una identidad de juego, producto de los cambios constantes del entrenador, además de bajos rendimientos de algunos futbolistas.

También contó con un grave problema dentro del vestuario, después de haber tenido un cruce con Pablo Pérez, referente del plantel, al cual suspendió por dos partidos para luego devolverle la titularidad.

En la conferencia de prensa, dijo no haberse “aferrado al cargo por sentido común” y se declaró “dolido”.

“Lo dimos todo. No cumplimos los objetivos. La derrota enriquece más que la victoria y me llevo cosas de Independiente. Fue un proceso accidentado desde el principio: mercado, arbitrajes, fechas y demás. Quiero agradecerle a la gente que siguió el proceso”, cerró.