“El docente suple al padre porque no se hace responsable de sus hijos”

La jueza de Menores Nº2, Silvia Bustos Rallé, estuvo en el Colegio Secundario Rural N° 5.209 de El Timbó distante a 7 km de Rosario de Lerma en una jornada de convivencia programada para que participen alumnos, padres y docentes de este pequeño establecimiento rural del Valle de Lerma.

Su participación tenía un motivo especial. Luego de producirse cambios en la dirección de este colegio, debido a una serie de problemas suscitados, por hechos de violencia generados entre docentes y alumnos el año pasado y a mediados de este año, el Ministerio de Educación de la Provincia decidió comenzar a cambiar la realidad del secundario.

En medio de estea reordenamiento surgieron algunos parámetros sociales que llamaron la atención: desatención de padres a sus hijos, como motivos del accionar violento de algunos alumnos.

Bustos Rallé aprovechó para avanzar sobre las responsabilidades de los padres y del mismo colegio sobre los alumnos, pero también analizó en un contexto general ante El Tribuno, la realidad de los jóvenes salteños.



¿Por qué surgen los problemas de violencia en las escuelas?

Los problemas de los adolescentes afloran en las aulas porque es lo único que está conteniendo a los jóvenes. Las escuelas son para capacitar pero lamentablemente en estas épocas, Educación termina conteniendo la problemática que arrastran los jóvenes desde sus casas. Antes sólo se hablaba de problemas de alcohol y drogas y estos se referían mayormente a escuelas de los barrios periféricos con vulnerabilidad social. Por estos días se presenta en todos los establecimientos educativos de Salta, públicos y privados.

¿Y cómo queda la responsabilidad de los padres?

El problema mayor es la casa. Papá y mamá no saben cómo educar a sus hijos y contenerlos, y los chicos piensan que con el vicio, la droga y el alcohol, se liberan de esos problemas. Y no ven que pierden la familia, los amigos, la educación, y que la mayoría pierde lo esencial, que es la vida.

Pareciera que los jóvenes en general están sobrepasados...

Hace eclosión el problema de los chicos en la escuela, pero también el chico busca en quién confiar, para contarle de sus problemas; algunos aceptan la ayuda, otros jóvenes no lo aceptan porque “se están metiendo en mi vida”, pero es la vida que ellos mismos están contando. En otras épocas el rol de la escuela y sus protagonistas era distinto. Estaba el director allá arriba, el docente al medio y atrás el alumno. Hoy es todo una mezcla que permite alterar los roles y fragmenta la vida en la escuela. Por eso aparecen los casos de violencia, en donde un padre quiere golpear a un docente. O un alumno se sobrepasa con sus maestros. El respeto y sus responsabilidades vienen de la casa. Esta alteración la vemos por estos tiempos tanto en el secundario como en la primaria.

¿Son los docentes responsables del accionar de los chicos en la escuela?

Tengo un caso donde unos hermanitos de 5 y 8 años ven pornografía en el celular, es inexplicable porque yo me pregunto: ¿alguien les enseñó a usar un celular en su casa? Sí, es papá y mamá que no controlan lo que ven esas criaturas en un celular. Los chicos traen todo de la casa a la escuela. El responsable no es el docente, son los padres. El docente no es el niñero o acaso no se siguen viendo hechos de irresponsabilidad a la salida de las escuelas, en donde los docentes deben esperar horas a que lleguen los padres de sus alumnos para poder retirarlos. No ha cambiado. Sí, han cambiado y aumentan las agresiones hacia el maestro o el profesor de parte de los padres. El docente está supliendo al padre y no es lo correcto, el docente lo forma. Los padres no se hacen responsables de sus hijos.

La educación sexual es otro motivo de reclamo de los padres. ¿Por qué?

La educación sexual en las escuelas, es fundamental porque la escuela es el pilar de la formación de los adolescentes, Por supuesto que debe ser impartida por especialistas, y todos debemos tener la misma bajada, usar el mismo idioma; debemos tener cuidado para que entendamos de una forma la educación sexual y no con diferentes explicaciones que puedan confundir. Porque los padres, que deben ser los primeros en educar en este tema a nuestros chicos, no lo hacen, deben ser los pioneros. Sin embargo debemos ser cuidadosos en la escuela con este tema.

¿Aumentó la violencia hacia y desde los niños y jóvenes?

Aumentó la violencia entre menores, en la escuela y en la calle. Sobre todo el acoso sexual. Cada día son más los chicos y de menor edad, los que sufren como víctimas y también actúan como victimarios. Esto sucede porque la droga ha avanzado a niveles increíbles. Actualmente chicos de 7 y 8 años se drogan. Y terminan siendo víctimas de los delitos sexuales, que luego ellos lo repiten con otros, porque quieren hacer lo mismo que hicieron con ellos; como en la casa lo ocultan, nadie se entera hasta que terminan adictos o delinquiendo. Ese papel que deben tomar todos padres en sus casas no lo hacen y tampoco escuchan a sus hijos. Este flagelo está avanzando en todos los niveles sociales y tendrá serias consecuencias.