Uruguay elige presidente: el Frente Amplio ante su desafío más difícil tras 15 años en el poder

Compiten otras 9 fuerzas por la Presidencia y lugares en el Parlamento. Si ninguno supera el 50%, habrá balotaje. También se realiza un plebiscito por reformas en materia de seguridad en la Constitución.

Uruguay vota este domingo para elegir un nuevo presidente de la República y a los integrantes del Poder Legislativo (99 diputados y 30 senadores). En total se presentaron unas 1000 listas en todo el país.

En la contienda hay 11 partidos, de los cuales se estima que hasta 9 pueden llegar a acceder a la Cámara de Diputados. Los habilitados para votar son 2,7 millones de ciudadanos, para los cuales se han habilitado 7.122 circuitos (6.314 urbanos y 808 rurales). La votación se realizará entre las 8 y las 19.30. Se espera que los primeros resultados se conozcan sobre las 21 horas, aunque las encuestadoras anunciarán antes de esa hora sus proyecciones, con los resultados de las consultas en boca de urna. En las últimas contiendas electorales los resultados proyectados se han acercado casi siempre al resultado final.

Según la ley electoral, si ninguno de los candidatos a presidente obtiene el 50% más un voto (como mínimo) se deberá realizar una segunda vuelta entre los dos más votados, la cual será el 24 de noviembre. Eso es lo que ocurrirá según todas las encuestas previas.

Se espera que unos 6 mil uruguayos que residen en Argentina crucen el Río de la Plata para votar. Las leyes constitucionales de Uruguay impiden el voto en el exterior, ya sea en embajadas, consulados o por correspondencia. Sólo pueden votar aquellos ciudadanos que estén en territorio nacional el día de la elección. Mientras que empresas como Buquebús realizan descuentos especiales para que se pueda venir a sufragar, también se decidió que los ciudadanos uruguayos residentes en Argentina puedan pasar por los peajes de los puentes José Artigas (úne Paysandú con Colón) y San Martín (conecta Fray Bentos con el puerto Unzué) sin pagar peaje.

Los candidatos

Si bien son 11 los partidos que se presentan en esta jornada, la atención se centra en cuatro de estos que se estima llevarán la gran mayoría de los votos.

Por un lado se encuentra el gobernante Frente Amplio, quién va por su cuarto período de gobierno, llevando como candidato a la presidencia al ex intendente (alcalde) de Montevideo, Daniel Martínez. Este ingeniero de 62 años, fue Ministro de Industria y presidente de la petrolera estatal Ancap. Las encuestas le dan entre 39% y 43% de los votos y lo ubican perdiendo en una eventual segunda vuelta.

Su principal contrincante es el ex senador Luis Lacalle Pou, por el Partido Nacional. Hijo del ex presidente Luis Alberto Lacalle (1990 - 1994), este abogado de 46 años ingreso al Parlamento como diputado en el año 2000 y desde ahí desarrollo su carrera política. En 2014 se enfrentó por la Presidencia al actual mandatario Tabaré Vázquez, quién lo derrotó en la segunda vuelta 56% contra 43%. En esta ocasión las encuestas le dan para esta primera vuelta con un porcentaje de adhesión que oscila entre 24% y 28%.

Por el Partido Colorado, el candidato es Ernesto Talvi, de 62 años. Economista formado en la universidad pública uruguaya y la Universidad de Chicago, logró derrotar en las elecciones internas al ex presidente Julio María Sanguinetti. Esta es su primera incursión en la política, y su respaldo proviene del ex presidente Jorge Batlle, fallecido en 2016. Con un discurso enfocado en la educación, logró un interesante apoyo, el cual parece que fue decayendo en las últimas semanas. Las encuestas le dan entre el 10% y el 15% de apoyo.

El cuarto candidato que está marcando la agenda electoral es el ex jefe del Ejército, general Guido Manini Ríos (60 años). Su agrupación (Cabildo Abierto) fue creada tras ser cesado en su cargo en marzo de este año por el presidente Vázquez tras realizar críticas al Poder Judicial por el manejo de los casos de militares acusados de violar los derechos humanos.

En abril de este año fue proclamado candidato a la Presidencia y en las elecciones internas (donde no tenía un contendiente) obtuvo 48 mil votos, siendo la cuarta fuerza política con más votos. Las encuestas le dan entre 9% y 12% para estas elecciones.

Además de estas colectividades se presentan en las elecciones el Partido de la Gente, el Verde Animalista, el Ecologista Radical Instransigente, el Partido Independiente, el Partido Digital y el de los Trabajadores. Para cada uno de estos la votación, según las encuestas oscilaría en 0,5% y 2%.

Plebiscito

También hoy se estará plebiscitando una reforma constitucional que realiza cambios en la carta magna en materia de seguridad. Impulsada por el senador Jorge Larrañaga, la campaña “Vivir sin miedo” logró recoger más de 400 firmas que habilitaron esta consulta popular.

Básicamente se propone crear una Guardia Nacional dotada de personal militar, los allanamientos nocturnos (la Constitución señala que sólo se pueden realizar allanamientos diurnos y con orden judicial), no permitir la libertad anticipada para determinados delitos y la cadena perpetua revisable para crimenes gravísimos.

Si bien ningún candidato a la presidencia apoya esta campaña, los niveles de adhesión son altos, pero no se sabe si será aprobada o no. Todas las encuestas al respecto marcan porcentajes altos de votantes que colocarán la papeleta por el Si junto a su voto, pero las cifras son variadas. Factum señala que el 39% votará y hay un 13% “dudoso”.

La encuestadora Radar ve un apoyo del 43% como votos seguros. Por su lado Equipos señala un respaldo del 51% , pero advierte que "no todo el apoyo se puede traducir en votos", mientras que Opción le da un 52% de apoyo aclarando también que el apoyo no se tiene porque traducir en votos. Por lo tanto hay una gran incógnita sobre que terminará pasando.

Esto también se debe a que muchas agrupaciones de casi todos los partidos decidieron ensobrar su lista con la papeleta, pero otras dentro de las mismas colectividades, no lo hicieron. Las agrupaciones que como es tradicional reparten listas en plazas, parques y zonas comerciales, entregan unicamente la de sus candidatos y en algunos casos la papeleta por el Si. Por lo tanto quienes desen adherir a la propuesta deberán mayormente buscar la denominada “papeleta blanca” en el cuarto secreto. Vale aclara que sólo se vota por el Si, ya que no existe una papeleta por el No.

Fuente: Infobae