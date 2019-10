Habilitan una feria de productores de verduras para favorecer al vecino

Pequeños productores agrupados en la UTT (Unión de Trabajadores de la Tierra) llevaron adelante una feria de la verdura en la plaza del barrio Los Olivos.

Esta venta directa del productos al consumidor dio inicio a las 8 de la mañana del pasado viernes y tenía previsto permanecer durante toda la mañana y parte de la tarde de ese mismo día.

Sin embargo la repercusión en la comunidad de esta venta fue tal que en menos de dos horas todos los productos dispuestos por los productores en distintas mesas ubicada sobre una de la veredas de la plaza fueron vendidos.

Sobre esta feria la señora María López expresó: “Como miembros de la UTT, que tiene su sede en Buenos Aires, lo que estamos haciendo es una venta directa de nuestros productos a precio de costo. Estos productos son los que nosotros producimos en nuestras huertas; la idea es que lleguen directamente al consumidor, es decir a las familias, evitando todo tipo de intermediario”.

Los productores que forman parte de la UTT en el departamento Güemes son en total 25, ellos arriendan sus tierras en distintos puntos del departamento. “Contamos con pequeños productores que tienen sus tierras en diversos lugares, como por ejemplo en la zona del ex Aero Club de Güemes o en finca San Antonio, que es donde hay tierras para arrendar”, explicó.

“Antes lo que hacíamos con nuestros productos era enviarlos a Buenos Aires. La UTT central nos enviaba un camión para recoger las verduras, pero a partir de ahora lo que queremos hacer es venderla directamente a la comunidad y a muy bajo precio”, dijo López.

Pero no solo el bajo costo al consumidor es una de sus ventajas. Otra, y no menos importante es que se trata de productos orgánicos. “Lo que estamos haciendo es luchar a favor de la salud pública, porque son productos agroecológicos, no usamos químicos, todo es natural, nosotros preparamos los abonos orgánicos”.

“Vender nuestras verduras en Buenos Aires nos deja igual ganancia que venderla en esta feria, porque rebajamos su costo, es decir que los únicos beneficiados son los compradores. Sabemos cómo está la situación económica en la actualidad y esta es nuestra forma de ayudar”, agregó la huertera.

La mercadería sobre las mesas duraron solo una hora y media.

“Realmente nos sorprendió ver que ya había una cola de personas esperando por la apertura de la feria, eso marca el nivel de necesidad. Nos compraron todo en muy poco tiempo, muchos otros compradores que llegaron después se fueron molestos porque ya no había nada”.

Debido al éxito de la propuesta comercial, ya hay un compromiso por parte de los productores de repetir la experiencia, pero en otros barrios alejados. “Nos pidieron que volvamos a realizar una feria el próximo viernes, contamos con productos todavía en nuestras huertas por lo tanto lo vamos a hacer, solo nos queda definir en qué lugar, para que todos tengan la misma oportunidad de comprar”, declaró.

Productos como cebollas, cebolla de verdeo, zanahorias, papas, acelga, lechuga, ajo, huevos, apio, remolacha, entre otros, se vendieron a un precio muy económico, lo que fue muy beneficioso para los vecinos del barrio Los Olivos y otros barrios cercanos.

Los productores dejaron en claro que no se trata de algo que esté relacionado con una política partidaria. “Esto no es político, no nos dedicamos a la política, solo buscamos beneficiar a la gente que trabaja la tierra, porque somos el sector más olvidado. Unidos saldremos adelante, por ahora somos 25 familias y esperamos más.

“Todas nuestras tierras son arrendadas, peleamos por tierras fiscales que sabemos existen en varios municipios, para poder trabajar mejor”, dijo.