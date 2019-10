Lacunza descartó tomar nuevas medidas económicas y le respondió a Kicillof

El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, descartó este lunes que el Gobierno esté estudiando nuevas medidas económicas tras el endurecimiento del cepo cambiario, y aseguró que el objetivo que planteó Mauricio Macri es “cuidar el bienestar de los argentinos” durante la transición política hasta el 10 de diciembre.

El funcionario, quien fuera ministro de Economía bonaerense hasta el 20 de agosto, cuando pasó al Gabinete nacional, le contestó al gobernador electo, Axel Kicillof?, quien había asegurado que recibirían “tierra arrasada” tanto en la provincia de Buenos Aires como en la Nación.

“No voy a entrar en polémica con el gobernador electo. La deuda de la provincia hoy es de 12 mil millones de dólares. Era 9.300 la registrada en 2015, y poco más de 11.000 millones con la no registrada. Al igual que la Nación, no veo un problema de tamaño de deuda. Y además, todas las comparaciones que se hagan con 2015 debemos hacerla con estadísticas confiables, y el Indec en ese momento no las tenías. Pero no es tiempo de polémicas, sí de una transición ordenada”, sostuvo.

Durante una conferencia de prensa brindada en el Palacio de Hacienda, Lacunza contó que el presidente Mauricio Macri? había instruido a sus ministros “a estar listos para una eventual transición para preservar el bienestar de los argentinos”, cosa que, afirmó, ratificó durante la reunión de Gabinete realizada este lunes

“Hay una total predisposición de este gobierno saliente para cooperar en esta transición de más de 40 días. Lo importante es el bienestar de los argentinos, y no es solo pensar en este período hasta el 10 de diciembre, sino más allá y poder dotar al gobierno entrante de las herramientas necesarias para desplegar sus políticas”, añadió.

Lacunza también reveló que antes de las elecciones mantuvieron charlas “informales” con el equipo económico de Alberto Fernández, y que ahora aguardan el anuncio de los interlocutores del presidente electo para comenzar con la transición.

El ministro reveló también que en la noche del domingo anticiparon a las autoridades del Fondo Monetario Internacional el endurecimiento del cepo cambiario, y contó que esperarán la designación de interlocutores de Alberto Fernández para tener una nueva reunión.

Respecto a las medidas sobre el mercado cambiario, Lacunza ratificó lo dicho por el titular del Banco Central, Guido Sandleris, y afirmó que “es para darle una dinámica más previsible al tipo de cambio y a las reservas internacionales”. Además, rechazó las críticas respecto al momento en que las tomaron: “Son medidas que no son gratuitas y se aplican cuando se considera que es pertinente”, sostuvo.

Fuente: Clarín