“Es bueno que el futbolista pueda salir de la burbuja”

El delantero de Boca Unidos de Corriente José Vizcarra, que hizo varias críticas públicas al presidente saliente Mauricio Macri, dijo que el “desempleo y la inflación” hizo que la gente se enojara, destacó el hecho que más futbolistas puedan involucrarse y dar sus opiniones de manera pública.

Luego de que Macri declarara que el que perdía el Boca- River de la Libertadores iba a “tardar 20 años en recuperarse”, el “Chino” se hizo viral en Twitter al responderle con un filoso: “20 años comparados con los 200 que va a tardar el país en recuperarse de tu gobierno no es nada. Pasa volando”.

En una entrevista a la agencia NA, contó que le encantaría conocer a Cristina Fernández de Kirchner, habló de no repetir “errores del pasado” y destacó que fue “clave la unión del Peronismo”.

“El kirchnerismo hizo las cosas mal, sino la gente no te cambia. Y lo pagó. Creo que la gente se dio cuenta que lo más importante es el bolsillo, el laburo y las ganas de progresar”, insistió el delantero.

De todos modos se mostró tranquilo al señalar que “después de lo de las PASO, estaba confiado. Sabía que era imposible que se revirtiera el resultado. La verdad es que me fui a dormir muy feliz, como toda mi familia.

Al ser consultado sobre los peores errores del gobierno de Macri disparó: “El aumento del desempleo y la inflación hizo que la gente se enojara y votara así. La verdad vas a un shopping, caminás por la peatonal y hay miles de locales cerrados. Tengo familia y conocidos que no pueden pagar impuestos. Creo que el gran problema estuvo ahí”.

Antes de esta elección, se dio algo histórico: que jugadores y jugadoras firmaran una solicitada apoyando al Frente de Todos. “Eso me generó mucha felicidad y satisfacción porque el futbolista parece que vive en una burbuja. Es bueno que el jugador salga de esa burbuja. De a poco algunos se van dando cuenta de la repercusión que puede tener expresar nuestras ideas”, concluyó.