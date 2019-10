Así reflejaron los medios internacionales la victoria de Alberto Fernández 

Los medios internacionales se hicieron eco del triunfo del peronista Alberto Fernández frente al presidente saliente Mauricio Macri en las elecciones presidenciales argentinas del domingo.

The New York Times

“En las elecciones argentinas, los izquierdistas saborean la victoria sobre el oficialismo”, titula el periódico neoyorquino, quien describe a Alberto Fernández como un “experimentado político que trabajó detrás de escena la mayor parte de su carrera” y cuya victoria fue “ideada por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, una líder profundamente polarizadora que optó por no volver a postularse como presidente, y se decidió por el puesto número 2 en la boleta”.

Sobre el presidente electo, el NYT escribe que “es visto como más pragmático que la Sra. Kirchner” aunque “aún no ha delineado una hoja de ruta clara para sacar a la economía del pozo y estabilizar el peso”; en cuanto a los temas sociales, en cambio, Fernández “ha planteado posiciones más liberales que Macri", la más notable de las cuales es su favor a la despenalización del aborto.

El Times también ubica las elecciones argentinas en el contexto de convulsión regional y advierte que, pese a que el país “hasta ahora ha sido en gran medida inmune a la agitación que ha sacudido a varios países de la región en las últimas semanas”, “algunos analistas advierten que los argentinos pronto podrían unirse a la ola de agitación”. Y cita la opinión de Daniel Kerner, director gerente para América Latina del Grupo Eurasia, según el cual “las expectativas que se le están poniendo a Alberto Fernández para mejorar la economía son altas, y si no logra hacerlo, un sentimiento anti-establishment podría aparecer de repente”.

Finalcial Times

“Los peronistas vuelven al poder mientras Macri acepta la derrota”, titula el principal diario económico del mundo.

El País

Según el principal diario español, “el resultado electoral fue todo lo balsámico que podía ser. Venció Alberto Fernández, pero no arrasó, lo que permitía al macrismo erigirse en una oposición fuerte. También el comportamiento de Macri y Fernández fue balsámico. A diferencia del áspero relevo de hace cuatro años, en el que Cristina Fernández de Kirchner se negó a ceder personalmente los símbolos presidenciales a Mauricio Macri, en esta ocasión los dos rivales dejaron de lado su antipatía mutua y se declararon dispuestos a trabajar juntos”, se lee en la nota de Enric González. “Ambos eran conscientes de que la situación económica argentina está en un punto crítico. Y de que en las próximas jornadas podrían reproducirse las turbulencias financieras que siguieron a la victoria peronista en las primarias de agosto”.

BBC

Folha de Sao Paulo

Corriere della Sera

“La Argentina vuleve a ser peronista (y Cristina Kirchner consigue su revancha)”, así titula el diario de Milán. “No es un punto de inflexión, en Argentina la democracia casi siempre ha sido de Perón y sus herederos, en todas las variaciones posibles. Macri incluso tiene el récord de presidente no peronista que terminó su mandato. Pero lo logró a último momento, porque el país está hirviendo, molesto por una tasa de pobreza del 35 por ciento, endeudado como nunca antes, con una moneda débil de una forma muy preocupante. Fernández toma oficialmente el cargo el 10 de diciembre, pero tendrá inmediatamente que activar a sus técnicos para calmar los mercados y, sobre todo, contener al dólar y la erosión de las reservas”.

The Guardian

El periódico británico destacó el triunfo de Fernández como el segundo artículo más importante de su edición digital en la mañana del lunes, por detrás del anuncio del aplazamiento del Brexit. “Macri fuera, Cristina Fernández de Kirchner regresa al gobierno como vicepresidenta”, tituló. Además, calificó el hecho como un “dramático retorno”.