La nueva camada que va tras los pasos del Chipi Figallo

Durante una década Juan Figallo levantó la bandera del rugby salteño en Los Pumas. No solo se destacó por su buen trabajo en el seleccionado mayor, jugando tres mundiales, sino también por lo que hizo en juveniles disputando tres Copas del Mundo de menores.

Tras su participación en el Mundial de Japón el Chipi tomó la decisión de ponerle punto final a su etapa en Los Pumas y concentrarse en su carrera en Saracens de Inglaterra.

En el presente inmediato no hay un jugador formado en Salta que esté en condiciones de ponerse la celeste y blanca de Los Pumas. El que más cerca está es Diego Fortuny, que en esta temporada estuvo convocado en varias oportunidades a Jaguares, entrenó con Los Pumas y fue campeón con Argentina XV del Américas Rugby Championship y del Campeonato Sudamericano.

Habrá que esperar el nuevo proceso de trabajo que se iniciará en enero de 2020 para ver si el hooker de Universitario RC vuelve a estar en el radar de Mario Ledesma en Los Pumas o el de Gonzalo Quesada en Jaguares.

Pero también hay un grupo de juveniles que en todo el 2019, incluso en estos días, han participado en las concentraciones nacionales que realiza la Unión Argentina de Rugby (UAR) con el fin de evaluar y seleccionar jugadores para los futuros compromisos que tendrán sus seleccionados. Esos chicos, la mayoría menores de 20 años, están en etapa de formación, no se puede decir que pronto estarán jugando en Los Pumas o Jaguares, pero van por el camino correcto.

Mes a mes llegan a la oficina de la Unión de Rugby de Salta cartas de la UAR que notifican la convocatoria de alguno o varios juvenil salteños para las concentraciones de M-18 y M-20. Las últimas convocatorias fueron las de Baltazar Ozu, Santiago David, Ignacio Marquiegez, Nahuel Yáñez y Nahuel Maestro a la concentración M-18 que hoy culminará en Alta Gracia, Córdoba.

A este encuentro nacional fueron convocados 99 jugadores que forman parte de la base de datos que tiene la UAR; es decir, están identificados y tienen la posibilidad de integrar algunos seleccionados argentinos. Para observar a estos jugadores están, entre otros, Mario Ledesma, entrenador de Los Pumas, Ignacio Fernández Lobbe, head coach de Argentina XV y José Pellicena, entrenador de Los Pumitas.

Además, Leonardo Gea Salim (Universitario) participará de una concentración nacional de M-20 que se desarrollará en Tucumán del 4 al 9 de noviembre.

En la capital tucumana se reunirá el preseleccionado argentino con miras a la participación en el Mundial del 2020.

Haciendo un repaso de los salteños citados a entrenar, concentrar o jugar a nivel UAR, están Diego Fortuny, seis veces convocado, Ignacio Marquiegez (5), Mariano García Ascárate (5), Baltazar Ozu (3), Elíseo Morales (1), Simón Robles (1), Leonardo Gea (2), Santiago David (3), Nahuel Maestro (2), Nahuel Yáñez (1), Tadeo González (1), Juan Catalano (1), Tomás Elizalde (1), Lucas Fernández (1) y Bernabé López Fleming (1).

Estos jugadores siguen el legado del Chipi Figallo, pero construyen su propia historia con aprendizajes, sacrificios y la ilusión de alguna vez convertirse en un verdadero “puma”.

