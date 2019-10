Directora denunció el robo del dinero para el comedor escolar

En medio de una crisis alimentaria como la que le toca atravesar a Salta, que una denuncia apunte al hurto de más de 160.000 pesos que iban a ser destinado al comedor escolar de un establecimiento educativo en el norte provincial es algo muy grave. En diálogo con El Tribuno, la directora de la Escuela número 4.533 de Profesor Salvador Mazza, María Ayala, denunció a la supervisora de esa zona, la señora Silvia Susana Fernández, de haberse "robado la bolsa con la plata que quedaba para el comedor escolar", apuntó la denunciante.

El hecho ocurrió hace algunos meses, y a pesar del tiempo transcurrido la preocupación de la directora Ayala por lo sucedido sigue a flor de piel. La docente no logra entender del todo cómo puede ser que nadie se haya hecho eco del reclamo y la denuncia formal que realizó el 5 de junio de este año. "Parecería ser que a nadie le importa demasiado lo que pasa en el norte de la provincia, en esta zona. Es lamentable", manifestó.

Es cierto que la situación tiene cierta ambigedad, confusiones que exponen un hecho atípico que lejos está de resolverse. Documentación de por medio, María Ayala contó cómo aquel miércoles 5 de junio, cerca de las tres de la tarde, cuando se encontraba en la oficina del establecimiento escolar fue abordada por la fuerza por la persona a la que denunció por quedarse con el dinero.

"La escuela cuenta con jornada completa, ese día -por el 5 de junio- me encontraba en mi oficina cuando ingresó la supervisora -Silvia Fernández- quien me dijo que ella tenía que oler, ver el dinero, tenía que tocarlo y contarlo", sostuvo la docente y agregó: "Me empujó y agarró la bolsa del banco donde estaban los 162.800 pesos que quedaban del monto total, más de 300.000 pesos que recibo de manera mensual para el pago de alimentos del comedor escolar".

La responsable del servicio de alimentos para los niños en el norte provincial contó que ingresó en un universo de shock y ataque de pánico, salió de la oficina y se retiró del establecimiento. "Más allá de mi estabilidad emocional, en ese momento me preocupó mucho tener un comprobante de lo que había pasado, porque soy la encargada de recibir el dinero y rendir como corresponde. Fui hasta la policía, después avise a las autoridades ministeriales, tanto del ámbito escolar como de gestión educativa. La verdad no sé qué habrá hecho con el dinero, a mi nunca me devolvió la plata, no sé tampoco qué paso".

A pesar de los reclamos y sobre todo la denuncia formal, la directora del establecimiento escolar en Salvador Mazza dijo que nadie se acercó ni siquierapara preguntar sobre lo ocurrido. "A nadie parece importarle lo que pasó. Hay muchas irregularidades que esta señora ha llevado adelante, en la escuela, por ejemplo, dejó sin efecto la comisión cooperadora que se había formado a partir de haberse concluido el tiempo de la anterior. Ella quería que siguiera la gente que estaba y decidió arbitrariamente eso, dejando sin efecto a la nueva comisión".

"Tengo que justificar cada centavo que recibo, llevo los comprobantes el banco Macro y tienen que coincidir con los pagos que hago. En el caso del mes que hubo paro escolar, por ejemplo, se devolvió más de 48 mil pesos, dinero que no se gastó y lo reintegro a una cuenta bancaria que desde el Ministerio de Educación nos dieron para administrarlo. Son casos excepcionales donde el dinero destinado para tal fin no se gasta y se devuelve", explicó Ayala, la docente directora del establecimiento 4.533 Profesor Salvador Mazza.

Escuela con jornada completa

Situada en la selva tropical a unos 400 kilómetros al norte de la ciudad de Salta, se encuentra la ciudad de Pocitos. Fue en dicho pueblo donde se fundó en 1940 la Escuela Nacional 249, desde 1953 funciona en el establecimiento educativo actual la escuela 4.533. “Tiene modalidad de jornada completa en el nivel primario, presta servicio de almuerzo a los niños. Los alumnos tienen servicio de refrigerio en ambos turnos (desayuno y merienda), además de colaciones”, apuntó la directora María Ayala. El dinero lo destina la provincia a través del programa Nutrición del Escolar.