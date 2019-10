Chile renuncia a organizar las cumbres de APEC y COP25 debido a las protestas

El presidente Sebastián Piñera anunció este miércoles que Chile no organizará la cumbre de líderes del APEC ni la COP25 debido a las protestas y manifestaciones que se registran en el país desde hace trece días.



"Nuestro Gobierno, con profundo dolor porque este es un dolor para Chile, ha resuelto no realizar la cumbre de APEC que estaba programada para el mes de noviembre y tampoco la COP25, que estaba programada para el mes de diciembre", dijo Piñera en una declaración pública.



La cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) estaba prevista para el 16 y 17 de noviembre, mientras que la conferencia contra el cambio climático COP25 se iba a realizar del 2 al 13 de diciembre.



El mandatario explicó que tomó esta "difícil" decisión para centrar los esfuerzos del Gobierno en restablecer plenamente el orden público en el país e impulsar la agenda social que ha propuesto para tratar de descomprimir la tensión en las calles.



"Sentimos y lamentamos profundamente los problemas y los inconvenientes que esta decisión va a significar tanto para la APEC como para la COP, pero como presidente de todos los chilenos tengo siempre que poner los problemas y los intereses de los chilenos, sus necesidades, anhelos y esperanzas, primeros en la fila", señaló.



Chile vive desde hace casi dos semanas un estallido social, con masivas manifestaciones y algunas protestas violentas que hasta ahora han dejado una veintena de fallecidos, cientos de heridos y detenidos.



Piñera manifestó el "total y absoluto" compromiso de Chile con la APEC, un foro de 21 países de la cuenca del Pacífico a los que se destina el 73 % de las exportaciones chilenas.



"No es un foro que solo interesa a los líderes, es un foro que interesa a todos los chilenos, más de 40.000 empresas chilenas participan en el comercio exterior y generan mas de 2,8 millones de empleos que son necesarios para las familias chilenas", enfatizó.



La cumbre APEC que iba a realizarse en la capital chilena era el escenario elegido por el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, para firmar la primera fase del pacto comercial entre esas dos potencias.



Piñera subrayó también su compromiso con la cumbre del clima y destacó el "claro y reconocido" liderazgo que ha tenido Chile en materia medioambiental.