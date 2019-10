“Hay un enorme déficit en el tratamiento final de la basura"

José Gauffín es ingeniero en construcciones, exconcejal y actual candidato a edil por el PRO salteño. Participó ayer del ciclo de entrevistas por Facebook Live del diario El Tribuno. Durante el encuentro habló sobre sus proyectos, su visión sobre el turismo, su propuesta de simplificar tarifas y la problemática del medio ambiente, entre otras temáticas.

¿Cuáles son sus principales proyectos?

La principal propuesta tiene que ver con todas aquellas ordenanzas que requiere la ciudad para el trabajo. Siempre lo he dicho, Salta tiene que transformarse en una generadora de trabajo para los salteños, los vecinos. En este sentido, lo primero que me he propuesto es revisar muchas de las ordenanzas que tienen que ver con lo tarifario.

Salta tiene 36 tarifas municipales que hacen muy difícil la actividad comercial y a quienes emprenden una actividad económica en Salta. La hace muy engorrosa. La idea es simplificar esto, hacerla mucho más sencilla para que todo emprendimiento pueda llevarse y desarrollarse con tranquilidad.

¿Considera que hay que potenciar el turismo?

Justamente con relación a las ordenanzas, que yo creo fundamentales para la ciudad, considero necesario ponernos en línea con la legislación nacional y provincial para facilitar la inversión privada en la ciudad de Salta y que se pueda construir desde la inversión privada y también mixta, público-privada, la infraestructura que se necesita para mejorar la mayor actividad comercial que tiene los mejores ingresos, que es el turismo.

Salta necesita una estación para recibir a los turistas que vienen en micros de gran porte, que en general es turismo nacional. Hoy en día no hay una infraestructura adecuada para recibirlos en la ciudad.

¿Proyectaría un cambio de lugar de laterminal?

No. Yo creo que hay que estudiarlo al tema, pero esta terminal puede ser la que reciba a los turistas y hay que buscar otra ubicación para todo el tránsito permanente que tiene Salta, no solamente nacional, sino para los que se transportan o viajan a través de micros. Definitivamente, tiene que recibirlos de una forma mucho más adecuada que la actual.

Usted plantea que hay que rebajar los impuestos...

Sí. Quiero simplificar la tarifaria primero para que la actividad sea mucho más sencilla. Hoy en día tenemos 36 tarifas. Para cada cosa hay una tarifa y hay que simplificarla para que la actividad comercial sea mucho más sencilla. Hoy es una tortura iniciar una actividad comercial en la ciudad de Salta. Por eso quiero en definitiva, primero simplificarla. Va a haber una reducción seguramente. No va a ser sustancial, pero lo importante es que sea mucho más sencilla. Con eso vamos a impulsar esta actividad comercial o cualquier tipo de emprendimiento económico en Salta. Sin duda que lo vamos a impulsar.

¿Como ve la situación del medio ambiente, del vertedero San Javier?

Recorriendo los barrios, se percibe que el vecino siempre tiene la conciencia o la idea de que hay un buen trabajo con la basura, porque todos los días se la retiran de su casa. Considero que la recolección es buena, pero tiene un enorme déficit, que es la selección primaria de la basura. Esto se ha dejado de hacer y eso ha significado un enorme daño, porque una vez que empieza la selección hay que trabajar permanentemente tras de ello y no dejar nunca de hacerlo. Hay que trabajar en la selección primaria en las casas y hay que recolectar en forma seleccionada la basura. También hay un enorme déficit en el tratamiento final de la basura. Esto es muy malo, fruto de que no tenemos los espacios suficientes y porque no se hace adecuadamente, no se recicla, no se selecciona en forma primaria. Ahí hay un enorme déficit en la ciudad y hay que trabajar sin duda con políticas activas. Hay que empezar un camino para que Salta sea una ciudad totalmente ambiental, eco friendly, es decir, amiga del ambiente. Nuestros hijos, los chicos lo demandan.

Desde su equipo diagraman un proyecto de tren urbano...

Bettina Romero ha planteado dentro de su proyecto de mejorar el tránsito y el transporte en la ciudad de Salta el tren urbano, y nosotros a esto lo hemos complementado con nuestro proyecto del parque lineal. Van a convivir estos dos proyectos. El tren urbano, dentro de la zona de vías que es una faja de 30 metros de ancho. Tiene 22 kilómetros a lo largo de toda la ciudad esta zona. Son 60 hectáreas, es decir el doble del Parque del Bicentenario. La idea nuestra es que además de poder funcionar ese tren urbano podamos construir una bicisenda de punta a punta de la ciudad, podamos parquizar, iluminar totalmente, tener áreas de recreación y descanso. Queremos recuperar esa enorme área del ferrocarril para que ya no sea un pasillo oscuro, donde siempre hay delitos. Mediante estos dos proyectos complementarios podemos tener una ciudad realmente moderna.

¿Cómo ha tomado el resultado de las elecciones del domingo?

Macri ha ganado en la ciudad de Salta en una remontada enorme. Juntos por el Cambio ha ganado en Salta capital y ha disminuido enormemente la brecha que se había presentado originalmente en la provincia. Los resultados van a repercutir, pero entiendo que muestran claramente que en Salta no se va a detener el cambio, que buscamos consolidar algo tan importante como son las instituciones. Buscamos tener una economía abierta al mundo. Entendemos que el valor del trabajo es importante. Salta, a pesar de la enormes dificultades económicas que hoy en día tenemos, ha priorizado estos valores tan importantes para la sociedad. Ese cambio no se va a detener.

