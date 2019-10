Problemas por la rotura de un caño

La rotura de parte de una cañería perteneciente al acueducto que trae agua desde el río Mojotoro, a la altura de Campo Santo, para distribuirla en barrios de la ciudad de Gral. Güemes, provocó serias dificultades en algunas instituciones educativas, que obligaron a sus directivos a suspender las clases por la jornada del martes 29.

La primera en sufrir las consecuencias fue la escuela Monseñor Roberto Tavella, ubicada en barrio Los Olivos. Esta escuela cuenta con antecedentes en cuanto a problemas con el agua, por sus cañerías viejas y la poca capacidad de la cisterna. Frente a un nuevo problema, los padres reaccionaron e inmediatamente retiraron a sus hijos. “Siempre tenemos estos problemas cuando comienzan los calores. Por el agua para beber no sería tan complicado porque nosotros podemos mandarlos con una botella, pero nos preocupa que no tengan baños. No sabemos qué pasa pero creemos que se debe realizar una inversión para cambiar las cañerías” enfatizó Nancy Gibelini.

Sobre el retiro de los alumnos, dijeron: “Nosotros no estamos suspendiendo las clases, no tenemos autoridad para hacerlo”.

“El retiro de los niños queda a criterio de los padres, las clases están garantizadas aunque entendemos que el problema del agua es algo preocupante”, declaró la directora del Nivel Inicial, Victoria Benítez.

Otras dos instituciones de nivel secundario también tuvieron sus inconvenientes, fueron el colegio Dr. Facundo de Zuviría, donde los alumnos realizaron una sentada en reclamo de agua.

“Nosotros finalizamos la jornada al medio día y la continuidad en el horario vespertino y nocturno quedó supeditada a la solución del problema” explicó el director Héctor Burgos. Por otro lado, las autoridades del Colegio Dr. Mariano Moreno tomaron la decisión de suspender las actividades en el turno tarde y esperar para decidir la continuidad de las actividades educativas.

Pero no solo hubo reclamos en las escuelas y los colegios; también las familias afectadas por la falta en el suministro de agua elevaron sus quejas.