Diego Korol confirmó que levantaron “Peligro Sin Codificar”

Hace apenas dos meses nada hacía prever este repentino final. Sin embargo, lo cierto es que a 60 días de haber regresado a la pantalla, Peligro Sin Codificar se quedó sin aire.

“Nos avisaron hoy después de una grabación, en medio del tema de los paros. Entonces, como estábamos adelantando programas, hoy nos confirmaron que Telefe les comunicó que el que salió el sábado pasado fue el último”, expresó Diego Korol en diálogo exclusivo con Teleshow.

“No nos dieron ningún tipo de explicación. Fue la información, que nos comunicó la productora, de que Telefe les dijo que el programa que les habían entregado y que se emitió el sábado había sido el último”, agregó el conductor al ser consultado sobre los motivos que llevaron a las autoridades del canal a tomar tal determinación.

“La verdad que yo tenía como hablado en primera instancia hacer el programa hasta fines de noviembre, y a fin de octubre llega esta comunicación. Entendemos que el país está raro, y en un país que está raro no esperamos nada normal”, lanzó el actor y humorista, dejando por un rato su habitual buen humor para ponerse un poco más serio.

“A nosotros nadie en ningún momento nos dijo ‘el rating no nos conforma’. De hecho, el programa ganó su franja, así que no tenemos ninguna devolución del canal que nos digan ‘che, mirá, no estamos conformes, vayamos para este lado’. No tuvimos ningún contacto como para decir ‘sí, mirá, un día hablamos y nos dijeron que estaban preocupados por el rating’”, se explayó.

“Está bien, son decisiones de los canales, es la manera de laburar. Nosotros arrancamos para hacer tres programas, creo que arrancamos para hacer un verano, ocho programas, y terminamos estando once años. Es como dicen los jugadores, no preguntamos cuándo nos ponen, no preguntamos cuándo nos sacan”, agregó luego, quitándole dramatismo a la situación.

“Nosotros somos un grupo de pibes que hemos laburado siempre con respeto, lo hemos tratado de tomar de la manera más profesional posible. Nos adaptamos a los cambios de horarios, a los distintos canales, a los distintos gobiernos. En este momento nos tocó que nos comuniquen de esta manera, siempre es mejor que te digan ‘mirá, faltan tres programas’, entonces uno lo va planeando, va soñando una despedida. Nosotros no tuvimos esa posibilidad, que es lo único que vos decís ‘qué cagada’. Somos agradecidos de haber laburado tanto tiempo con este programa, nos hemos divertido, hemos hecho cosas que hasta el día de hoy nos seguimos cagando de risa, así que estamos conformes, hicimos el programa que quisimos”, reflexionó.

Consultado sobre si tenía ganas de volver en algún momento, afirmó: “Siempre está la posibilidad, siempre encontrarnos entre nosotros para hacer un programa está bueno, pero entendemos que hoy por hoy por ahí la televisión es vengan, hagan un programa y chau... no hay una continuidad, no hay una lógica”.

“Pasamos todas, canales, gerentes de programación, gobiernos, directores técnicos, mundiales, la Argentina con el dólar a 3 pesos. Lo único que te puedo decir como sabor amargo es la manera en que nos enteramos, que nos hubiera encantado tener una despedida, pero a veces uno no elige. Por lo demás, estamos agradecidos de la posibilidad, nos divertimos, hicimos el programa que quisimos, nunca nadie nos dijo nada, así que somos agradecidos a América, a Telefe y a Kuarzo”, sentenció Korol, quien eligió cerrar con su humor característico.

“Nadie tiene la culpa de nada, yo estoy más caliente porque levantan El Zorro‘, afirmó entre risas Diego, quien sigue al frente de su programa en Radio Pop y en Direct TV Sports mientras espera que se concreten otros proyectos de cara al 2020. Un año que, más allá de las circunstancias, lo encontrará con el buen humor y el espíritu positivo de siempre. Y, quién dice, con una nueva vuelta de ese ciclo que empezó como un programa de verano y terminó casi como un ciclo de culto.