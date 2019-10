“Mi único compromiso es trabajar por Cerrillos”

- ¿Cual es su compromiso electoral?

Mi compromiso será buscar, desde el ámbito legislativo, una solución a los problemas que desde hace décadas aquejan al departamento y que cada vez se agravan más.

- ¿Por ejemplo?

- El primero es la salud. Mi departamento, por su acelerado crecimiento poblacional -el más alto de la provincia- necesita que la atención sanitaria acompañe ese incremento poblacional. Si no es así, bastos sectores de la población se verán afectados. Otro tema es la educación. Este problema aqueja en todos los niveles y a los dos municipios. En el pueblo de Cerrillos, el último establecimiento primario estatal data de 1954, cuando el pueblo tenía 1.200 habitantes. Este solo dato da una idea de la gravedad situación que atraviesa la educación en el departamento. Si bien algunos barrios nuevos poseen centros educativos, la mayoría no tienen escuelas. Eso evidencia que la parte edilicia no está acompañando ni siquiera el crecimiento vegetativo del departamento. Y a eso hay que agregar las nuevas orientaciones vocacionales. Ellas deberían poner a nuestros niños y jóvenes en contacto con el nuevo mundo tecnológico que ya está aquí. Sobre esto, voy a proponer desde la Legislatura, la conformación de un equipo interdisciplinario entre organismos técnicos de la provincia y de la Unsa, para que se hagan una evaluación integral de la educación en Cerrillos y en el Valle de Lerma. Y aquí cabe resaltar que ya estoy trabajando con otros candidatos como Ignacio Jarsun de Rosario de Lerma. A esta iniciativa hay que sumar más legisladores de otros departamentos, pues estoy convencido que el problema educativo, al igual que la salud, atañen al Valle de Lerma en general.

- ¿Y en obras públicas?

- Considero prioritarios dos o tres problemas. Primero las inundaciones. Todos los años causan graves perjuicios en la zona interdepartamental que abarca parcialmente a Rosario de Lerma, Cerrillos y Chicoana. Desde la Legislatura promoveré por ley, el estudio y la elaboración de un proyecto integral que busque solucionar un problema que lleva décadas y que cada vez es peor, a punto tal que ya se cobró varias vidas.

Un dato ilustrativo de lo poco y nada que se hizo para evitar las inundaciones: la única y última obra de desagües pluviales data de 1974. Luego de 45 años ese acueducto está deteriorado en todo su recorrido y reducida su capacidad de transporte. Desde la Legislatura voy a proponer por ley, un estudio que busque una solución definitiva a las inundaciones.

- ¿Habrá un nuevo municipio?

- Voy a proponer ley la creación del Municipio de La Isla. Actualmente es la jurisdicción de Cerrillos que más creció en los últimos años.

- ¿Que piensa de las reelecciones indefinidas?

- Comparto el criterio de límitarlas. Creo que si para los primeros mandatarios, nacional o provincial, la Constitución impone límites, el mismo criterio debe primar para el ámbito municipal.