Obreros de Incovi, dos meses parados

Durante una reunión que tuvo lugar la semana pasada, de la cual participaron miembros de la Uocra en representación los trabajadores de la empresa Incovi, representantes de la Subsecretaría de Fiscalización y representantes de Incovi, fue presentada una segunda propuesta para cancelar la abultada deuda que la empresa a cargo de la obra mantiene con sus trabajadores, intentando de esta manera finalizar un conflicto que lleva más de dos meses.

"Lo que nos propusieron en esta segunda oportunidad fue el pago de $20.000 a cada uno de nosotros, con la condición de que nos retiremos del predio y dejemos que otra empresa se haga cargo de la obra, también dijeron que seríamos incorporados en esa nueva empresa. Pero estamos convencidos de que 20.000 es poco, la deuda que mantienen con nosotros es superior a los 40.000, sin contar varios ítems por hacernos trabajar en negro. Además, cómo podemos confiar si ya nos mintieron en varias oportunidades", manifestó Enrique León, vocero de los trabajadores en huelga.

El conflicto comenzó a principios de agosto, cuando los 14 empleados contratados por la empresa Incovi para la realización de la ampliación de la planta potabilizadora de agua que se encuentra instalada en Campo Santo, iniciaron una medida de fuerza en reclamo por la falta del pago de los haberes correspondientes al último mes, además de una total precarización laboral y muchas promesas incumplidas, entre esas promesas la entrega de indumentaria y elementos de seguridad.

El monto final para la construcción de los piletones es de 100 millones, una suma que para quienes conocen de obras que estaría sobrefacturada.

Una de las posibilidades de pago surgió del cobro de un cheque por 315.000, que la empresa Incovi le hizo entrega a José López, titular de una pequeña empresa subcontratada para la construcción de los piletones, el cheque fue entregado a principios de agosto, pero con fecha de cobro para el 24 de septiembre.

"Lamentablemente nosotros no tenemos demasiados fondos como para bancar un cheque diferido de 315.000 con fecha para el 24 de septiembre, es mucho tiempo y no lo podemos cambiar porque nadie lo quiere recibir, fuimos a Salta y no pudimos encontrar quién quiera recibir un cheque de Incovi, lo peor es que este cheque no tenga fondos cuando se vaya a cambiar en septiembre" manifestó López cuando recibió y mostró el cheque a los trabajadores que él había contratado, con la finalidad de demostrarles que él también fue estafado por la empresa.

La fecha para el cambio del cheque por 315.000 ya se cumplió, pero hubo más sorpresas para los trabajadores, "resulta que ahora nos salen con que es un cheque cruzado por lo que tenemos que esperar 48 horas más, son solo artimañas de personas inescrupulosas que no nos quieren pagar", dijeron.