Beccacece: “En Independiente trabajamos en un clima de tranquilidad"

Sebastián Beccacece, técnico de Independiente, aseguró que trabaja en un clima “de tranquilidad y compromiso con los futbolistas”, a pesar de que el equipo quedó eliminado de la Copa Sudamericana y de la campaña irregular con la que comenzó la Superliga.

El técnico del rojo, décimo en la tabla de posiciones con 13 puntos, producto de cuatro partidos ganados, un empate y dos derrotas, aseguró que “trabajamos en un clima de tranquilidad. Mi foco es el plantel profesional y no me corro de ahí. Las decisiones institucionales son del mundo Independiente, yo soy un empleado más”.

Beccacece sostuvo en conferencia de prensa que “tenemos un grupo muy lindo; a eso vinimos a Independiente, a tener una conexión con el plantel de turno. No perpetuarnos acá, sino tener un grupo muy unido que se defienda adentro y afuera, intentando darlo todo. Es un grupo muy noble”.

Beccacece manifestó que valora “la lealtad, el compromiso, hacerse cargo, protagonizar. El otro día el clima no era fácil y el equipo mostró lo que nosotros queríamos. Vamos creciendo día a día”, expresó sobre el encuentro por Copa Argentina, en el que eliminó en octavos a Defensa y Justicia con lo justo y jugando mal.

Este domingo, a las 11, Independiente visitará a Vélez en Liniers por la novena fecha de la Superliga.

“Vélez es un rival muy bien trabajado y preparado, con una idea del técnico. Nosotros podemos aprovechar el envión de los resultados y encontrar un funcionamiento que nos permita acercarnos a la identidad que nos gustaría”, subrayó Beccacece.

El entrenador de 38 años todavía no definió el equipo que jugará ante Vélez. “Lo más importante es el colectivo y ahí hay futbolistas que respaldan con su rendimiento. Pablo Pérez nos ayuda a mejorar y aporta para que crezca el resto del equipo”, opinó.

“Fuimos probando la posibilidad de poner a Silva de central, también probamos a Barboza. En la delantera probamos a Palacios, a Chávez, aún no hemos definido. En la lista sólo entran 20 y nosotros tomamos decisiones. Confirmaré el día de partido”, aclaró Beccacece.

Sobre Nicolás Domingo, uno de los jugadores con el que tuvo cruces (el otro fue Pablo Pérez), el DT aclaró que “no daré más detalles respecto a lo de Domingo. Si no jugó es por razones futbolísticas. Tampoco doy explicaciones cuando juega. Él tendrá que aprovechar su momento, todos van entrando y saliendo del equipo. Es algo habitual, juegan lo que están mejor”.

Por último, lejos de tener en cuenta rumores sobre su continuidad, Beccacece declaró: “Estoy contento con el plantel que tengo, es competitivo, los chicos lo están haciendo muy bien. El plantel es más reducido que antes, más económico, como quería la Comisión Directiva. Hemos valorizado futbolistas que antes no tenían continuidad”.